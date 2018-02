Bundesliga, Schalke-Hoffenheim: lotta per l'Europa | Twitter Schalke 04

Continua la lotta nella Bundesliga per un posto in Europa. Dopo la sconfitta del Bayer e le vittorie di Dortmund e Lipsia, la graduatoria inizia ad assumere una fisionomia più delineata, restringendo il campo delle pretendenti alla Champions League a cinque squadre, più ampio il lotto di chi può andare in Europa League. Tra loro ci sono Schalke 04 ed Hoffenheim, che oggi si scontrano nel big match della ventitreesima giornata del massimo campionato tedesco.

Tanti gli aspetti d'interesse nel match delle 18.30 a partire dall'importanza che riveste per la classifica, fino allo scontro tra i due tecnici più giovani del campionato, passando per Mark Uht, in forza alla squadra di Nagelsmann, ma già sotto contratto con i Minatori per la prossima stagione. Le due squadre non stanno vivendo un grande momento di forma - 3L, 1D e 1W nelle ultime cinque lo Schalke, 2L, 2D, 1W per l'Hoffenheim - ma entrambe hanno l'obbligo di vittoria per restare in scia Champions. Tra le due, chi è più vicina all'all-in è certamente la squadra di Sinsheim, che in caso di sconfitta scenderebbe a sei punti dal sesto posto, una distanza difficile da colmare e con tante squadre davanti ad essa.

Nagelsmann dunque deve caricare al massimo i propri giocatori e lo farà dando fiducia al tandem d'attacco composto da Szalai e Kramarci, doppietta per entrambi settimana scorsa, con Uth relegato in panchina, forse anche per la questione trasferimento. Piccola emergenza a centrocampo per lo Schalke che dovrà fare a meno di Max Meyer, assenza pesante per la mediana dei Minatori. In conferenza stampa, Tedesco, ha lanciato l'idea-provocazione di schierare in mezzo al campo Schopf, già titolare all'Allianz Arena settimana scorsa, ma l'equilibrio dei Die Knappen potrebbe risentirne negativamente con un terzino ed un trequartista in mezzo al campo e Goretzka a correre per tutti.

Schalke 04: Fahrmann; Naldo, Kehrer, Nastasic; Caligiuri, Schopf, Goretzka, Oczipka; Harit, Di Santo; Burgstaller.

Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Vogt, Hubner, Kaderaberk; Zuber, Grillitsch, Amiri, Rupp; Szalai, Kramaric.