Bundesliga - Muller entra e salva il Bayern

Altra vittoria in rimonta del Bayern Monaco in Bundesliga, la terza nelle ultime quattro giornate del campionato tedesco, primato confermato e prova di forza effettuata in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Besiktas.

Proprio per l'incombenza dell'impegno europeo, Heynckes ha messo mano all'undici titolare lasciando a riposo tre tra i giocatori più utilizzati ed importanti della squadra, ovvero Robert Lewandowski, Joshua Kimmich e Thomas Muller. L'intenzione dell'allenatore bavarese era ovviamente di preservarli e tenerli in panchina tutti e novanta i minuti di gioco, ma la situazione venutasi a creare lo ha costretto ad inserire i due giocatori offensivi per ribaltare lo svantaggio. Le giornate negative di Ribery e Robben, con quest'ultimo che ha fallito anche un calcio di rigore prima di fare l'assist - di destro - per il pareggio di Wagner, hanno contribuito all'inserimento del tedesco e del polacco, che come al solito hanno ribaltato la partita.

Soprattutto Muller ha messo ancora una volta in evidenza la sua importanza nello scacchiere tattico del Bayern Monaco. La sua presenza in campo cambia, di netto, la squadra. Il lavoro oscuro, quello che non risalta agli occhi delle telecamere, unito a quello in fase di costruzione e di finalizzazione del gioco fa del tedesco un giocatore fantastico a disposizione di Heynckes. I suoi inserimenti creano scompiglio nelle difese avversarie creando spazi per i propri compagni e accresce anche la fiducia di chi gli sta attorno. Stesso discorso vale anche per Lewandowski. Per quanto Wagner si sia comportato ottimamente nei minuti giocati da quando è approdato a Monaco di Baviera, il polacco resta fondamentale per concretizzare le occasioni create dai biancorossi e portare via difensori, costretti ad occuparsi di lui lasciando spazi proprio a Muller o agli accorrenti centrocampisti, sempre pericolosi in zona gol.

Il Bayern c'è, è concentrato e pronto a dare l'assalto alla competizione che più interessa ai tifosi e che è stata sollevata l'ultima volta proprio con Heynckes in panchina. Il Besiktas è avvisato.