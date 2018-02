Quando non è periodo tutto va male. È questa la frase con cui si può descrivere la partita. Nei 90 minuti è il Gladbach ad essere più pericoloso e ad avere più occasioni da gol, ma alla fine a sorridere è il Borussia Dortmund grazie alla rete di Marco Reus al 31’.

Al Borussia-Park va in scena,nel posticipo della 23esima giornata di Bundesliga, un match molto importante per disegnare il quadro delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee. Da una parte il Moenchenglabdach vuole riaggrapparsi al gruppo dopo un momento negativo delineato dalle sconfitte con Eintratcht, RB Lipsia e Stoccarda, dall' altra un Dortmund forte di un Batshuayi in ottima forma che deve convincere il Chelsea. Rispetto all'ultima partita, Hecking decide di utilizzare un modulo che favorisca le giocate dei trequartisti inserendo Hazard al posto di Grifo e Bobadilla punta. Stogel in vista dell'impegno in Europa League con l'Atalanta di Gasperini, fa riposare Toprak e Pulisic sostituendoli con Akanji e Gotze. L'arbitro dell'incontro è il signor Dankert che non porta molta fortuna al Moenchenglabdach siccome l'ultima volta ha perso 5 a 1 contro il Bayer Leverkusen.

Al decimo minuto prima occasione per il Dortmund: Reus batte l'angolo ma Vestergaard spazza via. Dopo due minuti gegenpressing dei padroni di casa ma Stindl non riesce a segnare. Nei primi venti minuti la sfida è incentrata a metacampo: le due compagini cercano il varco per arrivare in porta con risultati negativi. Al 21' minuto Hoffmann pesca Bobadilla in fuorigioco: nel tentativo di agganciare il pallone infortuna il portiere Burki, che però dopo l'intervento dei medici riprende a giocare. Bobadilla con il destro prova a sbloccare la partita ma la sfera finisce all' esterno della rete. Ancora parità al Borussia-Park ma la partita intorno al 30esimo minuto si accende. Arriva così i.il vantaggio del Dortmund: Schurrle pesca Reus e calcia in porta prendendo prima la traversa e poi la rete. I padroni di casa non stanno a guardare e provano a reagire. Sullo sviluppo di un calcio d'angolo al minuto 40 è brava la difesa del Borussia Dortmund a spazzare. Dopo un minuto arriva il pareggio di Vestergaard in posizione dubbia e Dankert è costretto a chiamare la var da Colonia e annulla il gol. Non è d'accordo Hecking con la decisione arbitrale ma ormai non si può più tornare indietro. Ci prova Hazard provando la sua arma letale del dribbling e tiro con il destro ma stavolta non entra. La prima frazione di gioco finisce sull'1-0 degli ospiti ma il Borussia Moenchenglabdach non ha dimostrato inferiorità.

Il secondo inizia con i padroni di casa in avanti. Al 49' Stindl prova la conclusione dalla lunetta ma fimisce a lato della porta difesa da Burki. Il minuto dopo Ginter prova a mettere in mostra le sue doti da difensore goleador ma non impensierisce il portiere del Dortmund. Ancora un'altra occasione per i Fohlen-Elf con Bobadilla che non riesce ad arrivare in tempo sulla ribattuta al tiro di Stindl e calcia male. Si vede solo il Borussia Moenchenglabdach nei primi minuti del secondo tempo. Altro tentativo sui piedi di Hazard che dopo la triangolazione con Stindl calcia malissimo e il pallone finisce sugli spalti. Al quarto d'ora Reus con un tiro al volo guadagna un corner che viene battuto da Schurlle ma non trova nessun giallo nero. Molto sfortunato il Moenchenglabdach: punizione di Hazard che pesca Stindl ma Burki para ancora. Herrmann mette la sponda per Bobadilla ma la conclusione è lenta e rasoterra. Stogel capisce che bisogna mantenere il risultato perciò per dare più sostanza in mediana, sostituisce Reus con l'ex della partita Dahoud. Nel recupero la difesa degli ospiti viene serrata e il Borussia Moenchenglabdach può fare ben poco .Finisce cosi sullo 0-1 per i gialloneri salvati da un ottimo Burki.