Bundesliga, giornata 24: Leverkusen-Schalke per l'Europa, Werder-Amburgo per la salvezza

Torna in campo la Bundesliga e nonostante la protesta inscenata lunedì scorso dai tifosi dell'Eintracht, anche questa settimana il turno del campionato tedesco inizia stasera per terminare lunedì sera con il posticipo dettato dagli incontri di Europa League. Tanti match interessanti soprattutto per la zona Champions League e per la lotta alla salvezza.

Proprio l'apertura della ventiquattresima giornata è dedicata alla zona rossa della graduatoria con il Mainz che ospita in casa propria il Wolfsburg. Ambedue le squadre cercano punti salvezza, favorita almeno sulla carta, è la squadra dei Lupi che ha maggior qualità offensiva e solidità difensiva, tuttavia il Magonza arriva dalla vittoria sorprendente contro l'Hertha Berlino e con il secondo successo in fila potrebbe iniziare un'insperata scalata alla classifica. Scalata che deve iniziare anche l'Amburgo se non vuole che l'orologio del Volksparkstadion si fermi per la prima volta nella storia. La squadra di Hollerbach torna ad affrontare una squadra di pari livello, il Werder Brema, anche se quest'ultimi partono con i favori del pronostico.

Nel pomeriggio di sabato scende in campo anche il Bayern Monaco, reduce dalla cinquina al Besiktas, che ospita l'Hertha Berlino all'Allianz Arena per continuare la sua striscia vincente casalinga, ora a quota trentasette partite. Sempre nel pomeriggio il Gladbach si giocherà l'ultima chance di rientrare in lotta per l'Europa e lo farà sul campo dell'Hannover, una delle sorprese di questa Bundes. I bianconeri sono costretti alla vittoria, sperando in una sconfitta dello Schalke, altrimenti la qualificazione alle coppe europee sarà definitivamente sfumata. I Die Knappen, invece, sono i protagonisti del big match di giornata alla BayArena contro il Leverkusen. Questo bellissimo incontro all'insegna dello spettacolo e del calcio offensivo è anche un'occasione da sfruttare per l'Eintracht Francoforte, il Lipsia e il Dortmund, che chiuderà il turno lunedì sera in un altro incontro interessante con l'Augsburg, per aumentare il loro vantaggio su almeno una delle due contendenti.