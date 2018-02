Il Colonia espugna la Red Bull Arena e crede ancora nella salvezza

Il Lipsia spreca il vantaggio, il Colonia ci crede e sfrutta il momento negativo dei padroni di casa per rimontare e vincere una gara importante.

Ventiquattresima giornata di Bundesliga. Il campionato è sempre più vicino al termine e bisogna lottare come non mai per raggiungere i propri obiettivi. Nel secondo posticipo della domenica troviamo Lipsia e Colonia due squadre che sono costrette ai tre punti per non vedere sfumati gli obiettivi prefissati. Die Roten Bullen che dopo aver passato il turno di Europa League si trovano davanti ad una sfida agevole perciò Hasenhuttl ne approfitta e fa turnover. Fuori Laimer e dentro Bernardo con Klostermann che torna nella sua fascia di competenza, Lookman esordisce dal primo minuto e in attacco coppia inedita Augustin-Bruma. Breitenreiter cambia modulo passando al 4-4-2 ma in sostanza non cambia il tipo di gioco che andrà a proporre. I montoni hanno la possibilità di agganciare l'Amburgo con i tre punti ma ormai la stagione sembra compromessa con il Mainz distante. Il Lipsia con la vittoria potrebbe tornare al secondo posto, in attesa del Borussia Dortmund che affronterà l'Augsburg nell'insolito posticipo del lunedì sera.

Va subito in vantaggio il Lipsia: Bruma serve l'assist per Lookman che devia leggermente e la palla rimbalza sul palo, sulla ribattuta si presenta Augustin e a porta vuota firma l'1-0. Risponde subito il Colonia con il tiro di Terodde ma con i pugni Gulacsi mette in calcio d'angolo. Da sottolineare l'ottima collaborazione tra Lookman e Augustin nonostante giochino insieme per la prima volta. Dopo 20 minuti di palleggio si riscalda la partita con Augustin che si va ad inserire ma Horn para con tranquillità. Altra occasione per i biancorossi stavolta con Marcel Sabitzer dove su suggerimento di Bruma calcia fuori di poco. Die Roten Bullen ancora in attacco in questa occasione con Forsberg che prova ad angolare il tiro ma finisce di poco a lato della porta difesa da Timo Horn. Sullo sviluppo di un corner per i mufloni mischia in area, Hector ha la possibilità di calciare al volo ma Gulacsi riesce a bloccare. Il primo tempo si conclude cosi con il Lipsia che domina e merita il vantaggio.

Nella ripresa è più lucido il Colonia rispetto alla prima frazione. Il gioco è più fluido e di conseguenza arriva più volte alla conclusione. Terodde ha tra i piedi la palla del pareggio ma nel girarsi arriva tardi nella conclusione e Orban riesce a salvare in angolo. È subito pericoloso Bittencourt con un bel tiro a giro che però non è abbastanza efficace e finisce di poco fuori. Era nell'aria ed è arrivato il pareggio del Colonia: Koziello prova il sinistro da fuori area e spiazza Gulacsi. Parità ristabilita con un Colonia che ne ha di più rispetto agli avversari che hanno già mollato la presa. Rimontano gli ospiti con Bittencourt. Lipsia che per l'ennesima volta sull'1-0 si rilassa fin troppo sottovalutando gli avversari perdendo poi il vantaggio. Ci provano i Roten Bullen ma i tentativi rimangono vani. Finisce 1-2 per i montoni che agganciano l'Amburgo. Il Lipsia invece si allontana dalla Champions League.