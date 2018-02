Bundesliga - Pari e patta tra Dortmund ed Augsburg: a Reus risponde Danso

Beffa massima per il Borussia Dortmund, che pareggia in casa contro un Augsburg volenteroso ed arcigno fa 1-1, perdendo due punti importanti in vista del prosieguo di stagione. Avanti al quarto d'ora grazie a Marco Reus, i gialloneri non riescono a raddoppiare, concludendo il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa, gli ospiti alzano i giri del proprio motore, pungolando spesso la retroguardia di casa e pareggiando grazie a Danso. Borussia Dortmund che resta secondo a quota 41. Nove lunghezze in meno per l'Augsburg.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il consueto 4-2-3-1, con il terzetto di trequartisti Reus-Gotze-Schurrle alle spalle di Batman Batshuayi. Davanti a Burki, difesa a quattro composta da Piszczek, Toprak, Schmelzer e Castro. Nella zona mediana del campo, Castro e Weigl. Stessa disposizione tattica per gli ospiti, che si affidano a Gregoritsch in attacco. In porta, Hitz, protetto dai centrali Danso ed Hinterregger e dai terzini Framberger e Max. Nella zona centrale del campo, i mediani Khedira e Moravek, incaricati di sorreggere la folta trequarti formata da Schmid, Koo e Ciauby.

Gara subito offensiva da parte del Borussia Dortmund, che già al primo minuto sfiora il vantaggio con Schurrle, la cui conclusione viene bloccata da Hitz. Al quarto d'ora è l'Augsburg a mettersi in evidenza da calcio di punizione: la torsione di Gregoritsch non trova però maggior fortuna. Poco male, comunque, per i ragazzi di Stoger, che appena due minuti dopo sbloccano la sfida e fanno esplodere di gioia il caloroso pubblico del Signal Iduna Park. A fare 1-0 ci pensa Marco Reus, bravo ad avventarsi come un falso su un pallone lasciato in area da Hinterregger. Il difensore ospite riesce infatti a murare il cross basso di Schurrle, non riuscendo ad evitare l'avvento del trequartista giallonero.

Scuotendosi dopo lo svantaggio iniziale, i ragazzi di Baum cercando con impegno il pari, mancandolo al ventesimo con una bella punizione mancina battuta da Gregoritsch. Cinque minuti dopo ci prova dalla distanza il terzino destro Framberger, il cui tiro viene sventato da un attento Burki. Puntando soprattutto sui calci piazzati vista l'ottima gestione difensiva del Borussia Dortmund, l'Augsburg prova a pareggiare i conti al quarantesimo, quando è Schmid a disegnare una parabola che viene murata dall'importante intervento di Burki. Nonostante qualche timido tentativo, gli ospiti non riescono a sopraffare l'attenta retroguardia giallonera, concludendo in svantaggio il primo tempo.

Seconda metà di gara che registra un pacato inizio ospite, con l'Augsburg che sfiora comunque la rete al 58' quando è Schimd a concludere violentemente in porta non trovando però lo specchio. L'occasione dell'esterno francese anima gli ospiti, che cercano di conquistare il pari con impegno e volontà. Sforzandosi meno, il Borussia Dortmund si rende ancora pericoloso al 69' con Schurrle, servito da Reus e davvero vicinissimo al goal. Due minuti dopo un pallone perso da Weigl dà il via al contropiede ospite, Ciauby conclude però al lato vanificando la bella progressione. Il tentativo dell'esterno sinistro è solo il preludio al goal dell'Augsburg, che al 72' riesce a fare 1-1 grazie a Danso: piazzatosi in area per offendere da corner, il centrale prima impegna Burki di testa, ribadendo poi in porta la sua iniziale conclusione.

La fase finale di gara registra una specie di assalo veemente del Borussia Dortmund, con gli undici guerrieri dell'Augsburg impegnati a chiudere tutti gli spazi. All'86' ancora gialloneri in attacco con Dahoud, il cui destro a giro termina di poco alto sopra la traversa. La conclusione dell'ex Borussia Mönchengladbach è di fatto l'ultima azione di gara, con il Borussia Dortmund incapace di riportarsi di nuovo in vantaggio dopo l'1-1. Prova di cuore, al contrario, per l'Augsburg, che conquista un punto importante in un campo davvero difficile. Migliore in campo per i padroni di casa, Reus. Per gli ospiti in evidenza Schmid.