Bundes - Il Gladbach spreca il doppio vantaggio: il Werder strappa un punto per la salvezza (2-2)

È un 2-2 che fa felice solo il Werder Brema: nell'anticipo della venticinquesima giornata di Bundesliga il Borussia è sprecone, con gli uomini di Hecking che nel primo tempo trovano il doppio vantaggio ma poi nel secondo si fanno riprendere dagli ospiti con Delaney e Johannsson. Un risultato giusto, per quanto fatto vedere soprattutto nel secondo tempo dal Werder che porta a Brema un punto prezioso in vista salvezza, portandosi a +3 sul terzultimo posto occupato dal Mainz, domani in campo contro l'Amburgo, mentre il Borussia torna parzialmente nella crisi che sembrava esser stata almeno allontanata con la vittoria sull'Hannover, con un pareggio che rischia di mandare il Gladbach a 7 punti dall'Eintracht (domani in campo con l'Hannover) che occupa l'ultimo posto valido per la Champions, e costringe a guardarsi dietro con le inseguitrici che possono avvicinarsi e provare anche l'aggancio.

Il Borussia scende in campo con un 4-2-3-1 che vede a supporto di Bobadilla il trio formato da Hofmann, Stindl e il fantasista Hazard. Nel Werder dentro dal 1' l'ex della serata Kruse, che compone il duo d'attacco con Belfodil, nel 5-3-2 disegnato da Kohfeldt.

A partire meglio è sicuramente il Borussia che, dopo solo 5 minuti di gioco, passa in vantaggio con la rete di Zakaria: il mediano dei padroni di casa recupera palla a metà campo, duetta praticamente con Delenay che lo mette a tu per tu con Pavlenka e con il piattone destro la piazza sul secondo palo per il vantaggio Gladbach che gela, sotto la neve del Borussia-Park, il Werder praticamente mai entrato in partita. Il primo squillo degli ospiti arriva al 25', con il cross di Belfodil che viene deviato, diventando pericoloso per Sommer che è costretto ad allungare in angolo, rischiando qualcosa. Il Borussia torna a farsi vedere davanti al 33', sempre con Zakaria: lo svizzero allunga la falcata e prende il fondo dal lato corto dell'area di rigore, crossa in mezzo con il pallone che sbatte sul tacco di Moisander, il quale beffa in questo modo Pavlenka che deve raccogliere il pallone dentro la rete per la seconda volta. Termina 2-0 il primo tempo, nonostante il Werder abbia provato a costruire il gioco, forte del 56% di possesso alla fine della prima frazione.

Secondo tempo sicuramente più pimpante, con il Borussia che parte sempre forte ma questa volta è il Werder a trovare il gol: di testa Delaney prova a sistemare le cose dopo l'involontario assist a Zakaria nel primo tempo, trovando la rete che accorcia le distanze e che dà nuova linfa al Werder che ci può credere nella rimonta. Poco dopo il Borussia si salva con la paratona di Sommer che con la punta delle dita dice di no al tentativo di Johannsson, entrato nella ripresa al posto di Bauer, apportando anche un cambio tattico. Al 70' ci prova Bobadilla a riportare il Borussia a distanza di sicurezza, ma Pavlenka dice di no all'attaccante ex Augsburg. Il Borussia si chiude troppo in difesa e il Werder completa la rimonta al 78': cross dalla destra controllato da Gondorf che poi la lascia alla bomba di destro di Johannsson che aggiusta la mira trova il gol del pari. Nessuna altra occasione degna di nota: finisce 2-2.