Copa Libertadores - Sorteggiati i gironi per l'edizione 2017 (Fonte foto: El Grafico)

Sono stati sorteggiati nella notte i gironi dell'edizione 2017 della Copa Libertadores. Questa, sarà l'edizione numero 58 della competizione e avrà alcune modifiche al regolamento visto che nel mese di settembre la CONMEBOL ha reso noto il nuovo formato del torneo, prevedendo da questa stagione in avanti la partecipazione di ben 44 squadre in un torneo da disputarsi tra gennaio/febbraio e novembre/dicembre di ogni anno. Tuttavia, in seguito alla rinuncia della federcalcio messicana di far partecipare le sue squadre alla competizione, la CONMEBOL ha deciso di modificare nuovamente i criteri di qualificazione, aumentando il numero delle squadre partecipanti a 47.

Nel solito formato, dunque, la fase a gironi sarà preceduta da tre turni preliminari che serviranno a riempire i quattro posti ancora liberi. Tutte le fasi dovrebbero tenersi a gennaio, anche se è molto probabile che la terza obbligherà a giocare anche i primi di febbraio. Nel primo turno preliminare si sfideranno:

Universitario vs M. Wanderers: E1

Deportivo Municipal vs Independiente del Valle: E2

Deportivo Capiatá vs Deportivo Táchira: E3

La seconda fase vedrà l'ingresso di squadre più blasonate come Atletico Paranaense e Botafogo per il Brasile. La vincente tra Universitario e Wanderers (E1) affronterà The Strongest mentre la vincente tra Deportivo Municipal e Independiente del Valle giocherà contro l'Olimpia. L'Universitario dovrà vedersela con una tra Deportivo Capiatà e Tachira. Di seguito il quadro.

La terza fase sarà formata da quattro match ed è qui che si scopriranno le quattro squadre che andranno a comporre la fase a gironi.

GLI OTTO GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Le date di tutti i turni della Copa Libertadores 2017

Gruppo 1: Atlético Nacional (Colombia), Estudiantes (Argentina), Barcelona (Ecuador), Ganador 2.

Gruppo 2: Santos (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Ganador 3.

Gruppo 3: River Plate (Argentina), Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia), Melgar (Bolivia).

Gruppo 4: San Lorenzo (Argentina), Universidad Católica (Chile), Flamengo (Brasil), Ganador 1.

Gruppo 5: Peñarol (Uruguay), Palmeiras (Brasil), Wilstermann (Bolivia), Ganador 4.

Gruppo 6: Atl, Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay), Godoy Cruz (Argentina), Sport Boys (Bolivia).

Gruppo 7: Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil), Lanús (Argentina), Zulia FC (Venezuela).

Gruppo 8: Gremio (Brasil), Guaraní (Paraguay), Zamora (Venezuela), Iquique (Chile).