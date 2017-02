Copa Sudamericana 2017 - Sorteggiati gli incontri della prima fase

Copa Sudamericana 2017 - Sorteggiata la prima fase (Fonte foto: Comnebol)

La scorsa notte sono stati effettuati i sorteggi per la prima fase della Copa Sudamericana 2017 che inizierà a Febbraio per terminare a Dicembre, una novità storica per quando riguarda la seconda competizione più importante del continente. I sorteggi hanno riguardato 44 club che si sfideranno in questa prima fase ad eliminazione diretta dal 28 di Febbraio, per l'esattezza. La detentrice del titolo è, manco a dirlo, la Chapecoense.

Da questa eliminatoria, che come detto sarà ad andata e ritorno, passeranno 22 squadre a cui si andranno ad aggiungere le altre dieci compagini eliminate dai preliminari di Copa Libertadores, iniziati due giorni fa. La prima fase sarà composta da sei squadre Argentine, sei Brasiliane, e quattro di tutti gli altri otto paesi del Sudamerica. Su tutte spicca la sfida tra due potenze del calcio Sudamericano: Corintihias e Universidad de Chile ma si prospettano interessanti anche altri incontri come Independiente-Alleanza Lima e Ponte Preta-Gimnasia La Plata.

Ecco, di seguito, tutte le sfide che andranno a comporre la prima fase:

G1. Nacional de Potosí (BOL)-Sport Huancayo (PER)

G2. Deportivo Cali (COL)-Sportivo Luqueño (PAR)

G3. Club Petrolero(BOL)-Universidad Católica (ECU)

G4. Liga de Quito (ECU)-Defensor Sporting (URU)

G5. Everton (CHI)-Patriotas (COL)

G6. Estudiantes de Caracas (VEN)-Sol de América (PAR)

G7. Cerro Porteño (PAR)-Caracas (VEN)

G8. Deportivo Anzoategui (VEN)-Huracán (ARG)

G9. Oriente Petrolero (BOL)-Deportivo Cuenca (ECU)

G10. Corinthians (BRA)-Universidad de Chile (CHI)

G11. Independiente (ARG)-Alianza de Lima (PER)

G12. Ponte Petra (BRA)-Gimnasia y Esgrima de la Plata (ARG)

G13. Boston River (URU)-Comerciantes Unidos (PER)

G14. Juan Áurich (PER)-Arsenal (ARG)

G15. O'Higgins (CHI)-Fuerza Amarilla (ECU)

G16. Deportes Tolima (COL)-Bolívar (BOL)

G17. Palestino (CHI)-Atlético Venezuela (VEN)

G18. Sport Recife (BRA)-Danubio (URU)

G19. Racing (ARG)-Águilas (COL)

G20. Cruzeiro (BRA)-Nacional (PAR)

G21. Defensa y Justicia (ARG)-Sao Paulo(BRA)

G22. Fluminense (BRA)-Liverpool(URU).