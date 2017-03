Argentina, i convocati: Bauza senza sorprese

Fonte immagine: StudioFutbol

Fedele alla linea, Edgardo Bauza. Il Commissario tecnico dell'Argentina ha diramato nella giornata di oggi i convocati per gli impegni di fine Marzo, valevoli per le qualificazioni a Russia 2018. La Selecciòn affronterà il 23 marzo il Cile al Monumental di Buenos Aires, mentre il 28 sarà di scena a La Paz, in trasferta contro la Bolivia. Due match interlocutori per il percorso della Nazionale, attualmente al quinto posto. A sei gare dal termine, Messi e compagni non possono concedersi alcun passo falso.

Sono ventisei i convocati di Bauza per questa sfida, tra i quali, come annunciato dal Ct stesso, non rientra Maurito Icardi, nuovamente snobbato. C'è invece il suo compagno Banega, uno dei quattro giocatori provenienti dalla Serie A, insieme a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Nessuna assenza eccellente e poche novità. Questa la lista completa.

Portieri

Mariano Andújar (Estudiantes - Argentina)

Nahuel Guzmán (Tigres - México)

Sergio Romero (Manchester United - Inglaterra)

Difensori

Gabriel Mercado (Sevilla - España)

Pablo Zabaleta (Manchester City - Inglaterra)

Julio Buffarini (San Pablo - Brasil)

Facundo Roncaglia (Celta de Vigo - España)

Emmanuel Más (Trabzonspor - Turquía)

Marcos Rojo (Manchester United - Inglaterra)

Nicolás Otamendi (Manchester City - Inglaterra)

Mateo Musacchio (Villarreal - España

Ramiro Funes Mori (Everton - Inglaterra)

Centrocampisti

Javier Mascherano (Barcelona - España)

Lucas Biglia (Lazio - Italia)

Guido Pizarro (Tigres - México)

Ever Banega (Inter - Italia)

Enzo Pérez (Valencia - España)

Ángel Di María (Paris Saint Germain - Francia)

Attaccanti

Ángel Correa (Atlético Madrid - España)

Marcos Acuña (Racing - Argentina)

Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune - China)

Lionel Messi (Barcelona - España)

Paulo Dybala (Juventus - Italia)

Sergio Agüero (Manchester City - Inglaterra)

Gonzalo Higuaín (Juventus - Italia)

Lucas Pratto (San Pablo - Brasil)