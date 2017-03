Argentina, il Cile nel destino: Bauza si gioca la qualificazione contro la Roja

Fonte immagine: ESPN FC

Ancora il Cile nel destino dell'Argentina. Ancora l'Argentina nel destino del Cile. Nella gara valevole per la tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai mondiali di Russia 2018, spicca la rivincita delle ultime due finali di Copa America, entrambe vinte dalla Roja ai calci di rigore. Un destino beffardo per l'albiceleste, la quale è chiamata alla vittoria per sorpassare l'avversaria e rilanciarsi verso la qualificazione, al momento estremamente in bilico.

La classifica.

La classifica vede infatti la Selecciòn ferma a quota 19 punti, uno in più della Colombia (impegnata nell'agevole gara casalinga contro la Bolivia) e uno in meno di Cile ed Ecuador. Se la sfida vale tantissimo per l'Argentina, altrettanto è per la squadra di Pizzi: in caso di sconfitta, scivolerebbe fuori dalla zona qualificazione. Un match che doveva essere di vertice, dunque, si ritrova ad essere un quasi spareggio per non abbandonare la barca che porterebbe in Russia.

Qui Argentina

Confermata, salvo sorprese dell'ultima ora, l'assenza di Paulo Dybala nell'undici di Bauza: al posto della Joya spazio ad Aguero, il quale completa il reparto offensivo composto dagli intoccabili Messi, Di Maria e Higuain. Il Pipita sembrava potesse riposare lasciando campo a Pratto (scelta vincente contro la Colombia), ma alla fine dovrebbe occupare il centro dell'attacco. Conferme in mediana per Biglia e Mascherano, mentre in difesa potrebbe trovare campo Màs, con Rojo spostato al centro vicino ad Otamendi e Mercado a destra. In porta, come sempre, Sergio Romero.

4-2-3-1

Qui Cile

Assenza pesantissima per Pizzi è quella di Arturo Vidal, costretto a saltare il match clou per squalifica; al suo posto dovrebbe giocare El Tucu Hernandez, mediano del Celta Vigo di origini argentine. Insieme a lui, Gato Silva e Charles Aranguiz. Rimane in dubbio anche Gary Medel, ancora non al meglio e in ballottaggio con Roco per affiancare Jara al centro della difesa, completata dagli esterni Isla e Beausejour. Tra i pali invece Claudio Bravo, che ha perso il posto nel Manchester City causa una stagione deludente. Davanti le speranze sono tutte riposte in Alexis Sanchez, falso nueve supportato da Fuenzalida e Edu Vargas sulle ali.

4-3-2-1

Calcio d'inizio fissato alle ore 0.30 italiane (20.30 locali), al Monumentàl di Buenos Aires, la casa del River Plate. Arbitro della sfida il brasiliano Sandro Ricci.