Brasile, trasferta in Uruguay per blindare la qualificazione

Fonte immagine: bdnews24.com

Il Brasile si gioca quello che è probabilmente il primo match-point per raggiungere la Russia, sede del prossimo mondiale del 2018. Nella tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione, infatti, i verdeoro sono di scena sul campo dell'Uruguay, prima inseguitrice in classifica: vincere significherebbe accumulare un distacco di sette punti sulla seconda, e di conseguenza mettere al sicuro non solo la qualificazione, ma probabilmente anche il primo posto - anche se, va detto, la matematica non sarebbe d'accordo. Per il momento.

La classifica.

La Seleçao ha ambizioni, ma anche la Celeste ha bisogno di risultati positivi, poiché dietro ha quattro squadre pericolose, in grado di superarla e spedirla fuori dai giochi senza farsi pregare. La sconfitta contro il Cile nell'ultimo turno ha infatti leggermente ridimensionato l'Uruguay, che già sognava in grande il secondo posto. Il Brasile, dal canto suo, con Tite non sa perdere: quattro vittorie su quattro e i disastri iniziali di Dunga cancellati. Il test di questa sera è però probante. E, forse, decisivo.

Qui Brasile

Tite, dopo aver cambiato solo il terzino sinistro nelle prime quattro gare ufficiali da Ct, sembra orientato ad effettuare un altro paio di modifiche all'undici iniziale. Un avvicendamento è obbligato, perché l'infortunato Gabriel Jesus sarà sostituito da Firmino, il quale si posiziona da prima punta, supportato dalla fantasia di Neymar e Coutinho sulle corsie e dall'intelligenza tattica di Renato Augusto e Paulinho in mezzo. Il barometro potrebbe non essere Fernandinho, bensì Casemiro, rientrato a pieno regime dopo il lungo stop. In difesa, davanti ad Alisson, nessuna sorpresa: Marcelo e Dani Alves sugli esterni, capitan Miranda e Marquinhos in mezzo.

4-1-4-1

Qui Uruguay

Tabarez deve fare i conti con una sola grande assenza, quella del proprio giocatore più forte e più importante: Luis Suarez infatti è squalificato e non può prendere parte al match. La prima alternativa alla punta blaugrana è Diego Rolàn, che non ha fin qui ben figurato; sarà richiesto uno sforzo extra a Cavani. In mezzo Vecino affianca Arevalo Rios, con El Cebolla Rodriguez e Carlos Sanchez sugli esterni. Dietro, nei quattro davanti a Muslera, dovrebbero esserci Coates e Godin al centro, con Maxi Pereira e Gaston Silva come terzini.

4-4-2

Calcio d'inizio della gara alle ore 0.00 italiane, 20.00 locali. Arbitro della sfida, che si gioca all'Estadio del Centenario di Montevideo (Uruguay), l'argentino Patricio Loustau.