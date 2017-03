Qualificazioni Russia 2018, Sudamerica - Torna in corsa il Paraguay, pari per il Perù

Fonte immagine: Twitter @Albirroja

Venezuela - Perù 2-2

24' Villanueva (V), 40' Otero (V), 46' Carrillo (P), 64' Guerrero (P).

Venezuela (4-2-3-1) - Farinez; A. Gonzalez, Wilker, Villanueva, Feltscher; Rincon, Guerra; Murillo (84' Soteldo), Martinez (59' Herrera), Otero (73' Machis); Rondon. All. Dudamel

Perù (4-2-3-1) - Gallese; Corzo, Ramos, Rodriguez, Trauco; Tapia (85' Aquino), Yotun (78' Pena); Carrillo (78' Ruidiaz), Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca

Il Perù è costretto alla rimonta sul campo del Venezuela, raccoglie solo un 2-2 che non può bastare per rientrare definitivamente in corsa. Su una punizione dalla sinistra, è Wilker a staccare in anticipo su tutti, centrando però la traversa; la palla rimbalza però nella zona di Villanueva, che insacca comodamente. Il 2-0 è invece frutto di una punizione potente e precisa di Otero da trenta metri abbondanti, ma con enorme complicità di un Gallese incerto. Il Perù esce tardi dagli spogliatoi, in avvio di secondo tempo una combinazione di alta classe mette Carrillo in condizione di battere Farinez col mancino da pochi passi. Al 64' arriva anche la rete del definitivo 2-2, firmata da capitan Guerrero, bravo a staccare su azione da corner e spedire la sfera nel sette. Il pareggio accontenta il Venezuela, rassegnato fanalino di coda a quota 6 punti, mentre il Perù non va oltre i 15, -5 dal quinto posto che significherebbe qualificazione.

Fonte immagine: Twitter @SeleccionPeru

Paraguay - Ecuador 2-1

12' B. Valdez (P), 65' Alonso (P), 70' rig. Caicedo (E).

Paraguay (4-4-2) - A. Silva; D. Veron, B. Valdez, P. Da Silva, Alonso; Riveros, V. Caceres (82' Ortiz); Dominguez, Almiron, Iturbe (70' H. Perez); Lezcano (63' Santander). All. Arce

Ecuador (4-2-3-1) - Dreer; Paredes (87' Montero), Mina, L. Caicedo, W. Ayovì; Noboa (88' Mena Delgado), Orejuela (77' Oyola); A. Valencia, M. Bolanos, E. Valencia; F. Caicedo. All. Quinteros

Il Paraguay vince e si riporta a ridosso della zona qualificazione, distante solo due punti (per il playoff). Apre le danze un gol piuttosto rocambolesco di Bruno Valdez, al 12': il difensore conclude un curioso flipper incornando a porta vuota e capitalizzando la punizione dalla fascia destra. La reazione Ecuadoriana c'è, ma non vale il gol del pareggio, tanto che il Paraguay attende in agguato prima di mordere ancora al 65', quando Junior Alonso appoggia in rete un facile tap-in dopo una parata di Dreer su una botta dal limite. Cinque minuti dopo, la Tri trova il gol della speranza: Alonso, dopo il gol la combina abbastanza grossa, bloccando col braccio un cross di Antonio Valencia. L'arbitro indica il dischetto, dal quale Felipe Caicedo è perfetto con il mancino ad incrociare, ma non basta, perchè l'Ecuador perde 2-1, rimane nel caos di metà classifica, al quinto posto a quota 20, e si fa superare da Argentina e Colombia. Sale a 18 il Paraguay, settimo. L'Uruguay, secondo, è solo cinque punti sopra...