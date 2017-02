Benfica - Borussia Dortmund diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Benfica - Borussia Dortmund (20.45), incontro valido per gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2016/2017. Primo incrocio della fase a eliminazione diretta, si gioca sul doppio confronto - andata in Portogallo, ritorno in Germania - con Rizzoli a dirigere l'atto uno a Lisbona.

Diretta live Benfica - Borussia Dortmund

Il Benfica vive un periodo estremamente positivo. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite in campionato, un unico passo falso con il Vitoria. Il 3-0 con l'Arouca - doppietta di Mitroglou - consente al Benfica di guidare con un punto di vantaggio sul Porto la liga portoghese.

Seconda posizione alle spalle del Napoli nel girone di Champions per il Benfica. Girone equilibrato, passaggio del turno con 8 punti all'attivo, nonostante la sconfitta casalinga con i partenopei alla sesta giornata. Nelle 6 gare del girone, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per la squadra di Rui Vitoria.

Il Benfica, per la gara di questa sera, non può disporre di L.Lopez e Grimaldi - fuori per infortunio - e di Zivkovic, fermo per squalifica. 4-4-2 classico, con Rafa Silva e Mitroglou a pungere la retroguardia teutonica. Fejsa e Pizzi in mediana, Carrillo e Cervi gli esterni. A protezione di Emerson, linea a quattro, da destra a sinistra Samedo, Luisao, Lindelof e Eliseu.

Attenzione alla candidatura di Jimenez davanti:

Il Borussia Dortmund deve ritrovare smalto e brillantezza. Un punto in due partite in Bundes, pari con l'Hertha, a seguire KO pesante con il Darmstadt. Il Bayern è 15 lunghezze sopra, campionato quindi in chiaroscuro. L'obiettivo è scalzare l'Eintracht dalla terza posizione.

Corsa a due con il Real Madrid nella prima fase di Coppa. Quattro vittorie e due pari, proprio contro le merengues. Reus al minuto 88, per zittire il Bernabeu e firmare la prima posizione nel raggruppamento. L'accoppiamento con il Benfica è favorevole, ma il Borussia deve fare attenzione.

Bender, Goetze, Sahin, questa la lista di indisponibili. 3-5-2 per il Dortmund, Reus al fianco di Aubameyang. Schmelzer e Durm in corsia, i due devono coprire l'intera fascia. Guerreiro, Dembelé e Weigl compongono il pacchetto centrale, mentre Burki gode della protezione di Bartra, Papastathopoulos e Piszczek.

Ginter e Pulisic le possibili alternative:

Esiste tra le due squadre un unico precedente. Nel '63, assolo tedesco. Dopo il 2-1 Benfica in casa, 5-0 Borussia al ritorno. Lo scorso anno, eliminazione ai quarti per il Benfica, contro una compagine tedesca, il Bayern Monaco. 1-0 bavarese all'andata, 2-2 al Da Luz. Nella Champions corrente, invece, confronto con lo Sporting per il Borussia. Due vittorie per gli uomini di Tuchel. 2-1 in Portogallo, 1-0 a Dortmund, rete di Ramos.

Tuchel "Per noi sarà una grande sfida giocare in uno stadio come quello del Benfica. E' una squadra a trazione offensiva con combinazioni molto rapide. In difesa sono compatti, per questo dico che è un rivale davvero completo. Scenderemo in campo per segnare il maggior numero possibile di reti, fedeli alla nostra filosofia"

Rui Vitoria "Loro cambiano anche sistema di gioco con grande frequenza e tanta facilità. Sono imprevedibili per le altre squadre, ma dobbiamo cercare di controllare il gioco senza mai trascurare la nostra idea di calcio. Il momento del Borussia Dortmund? Può capitare a tutti, non esiste un momento perfetto per affrontare una squadra in Champions League".