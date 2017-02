Paris Saint-Germain - Barcellona in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Paris Saint-Germain-Barcellona, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - sarà fischiato dall'arbitro Marciniak.

QUI BARCELLONA

Gli uomini di Luis Enrique hanno perso per infortunio Aleix Vidal, ma hanno vinto comunque per 0-6 sull'Alavés in campionato. Momento buono dunque per i catalani che si mantengono a un punto dal Real (due gare in meno per le merengues)

In Liga, fino ad ora, non tutto è andato alla perfezione (vedi il pari contestatissimo per errori arbitrali contro il Betis); in Europa il discorso è stato diverso, con il passaggio del turno con la prima posizione in un gruppo non semplice da affrontare a causa di un sorteggio non troppo benevolo.

C'era infatti il Manchester City, che si è accontentato del secondo piazzamento. Per quanto riguarda il proseguimento odierno in Champions League, ci saranno quasi tutti: al di fuori del già menzionato Vidal, gli altri tesserati stanno tutti bene e sono considerabili a disposizione (solo Mascherano e Arda Turan out).

Luis Enrique dovrebbe puntare sulla sua formazione tipo: 4-3-3, Messi, Suarez e Neymar in attacco. A centrocampo Rakitic dovrebbe panchinare Andrè Gomes, ponendosi al fianco di Sergio Busquets e Iniesta. Continuando ad andare a ritroso, Sergi Roberto e Jordi Alba terzini, con Piquè ed Umtiti centrali. Ter Stegen fra i pali.

QUI PARIS SAINT-GERMAIN

I francesi, dal canto loro, vengono dall'importante successo sul Bordeaux per 0-3 e da un'altra vittoria contro il Lille nel finale. Sicuramente lo spettacolo garantito dalla truppa parigina non è stato quanto ci si aspettava ad inizio stagione, nei confini nazionali, ma c'è tutta la possibilità di recuperare.

Gli arrivi di Julian Draxler prima e Goncalo Guedes poi hanno infatti reso il club di proprietà degli sceicchi uno dei più attivi in tutta Europa nella sessione invernale; ciò non è bastato, però, per riacciuffare la prima posizione in campionato, attualmente detenuta dal Monaco che conta 3 punti di vantaggio.

La grande notizia per quello che concerne questo match è l'assenza di capitan Thiago Silva, alle prese con un infortunio. Stesso discorso per Krychowiak; la squalifica tiene ai box anche Thiago Motta. Una notizia buona c'è: già nello scorso matchday di Ligue 1 è stato convocato Pastore, finalmente rientrato.

El Flaco dovrebbe però sedersi in panchina nel 4-2-3-1 di Emery: a centrocampo ci saranno infatti Verratti e Matuidi, con Draxler, Ben Arfa e Di Maria ad agire dietro all'unica punta, Edinson Cavani (ieri ai microfoni in conferenza stampa). In difesa invece Aurier, Kimpembe, Marquinhos e Kurzawa. Fra i pali Areola.

PRECEDENTI

Solo in una delle ultime 42 partite del Paris Saint-Germain in Europa è arrivato un KO: proprio contro il Barcellona, nel 2015. Nel 2013 ritroviamo un altro dualismo nella fase ad eliminazione diretta fra queste 2 squadre: passarono ancora i blaugrana, ma con 2 pareggi: 2-2 al Parco dei Principi; 1-1 al Camp Nou.