Champions League: le formazioni ufficiali di Benfica - Borussia Dortmund

Diramate le formazioni ufficiali di Benfica-Dortmund, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2016/17. Senza troppe sorprese, un coperto 4-4-2 per il Benfica, modulo che potrebbe trasformarsi in un più offensivo 4-2-3-1. Davanti ad Ederson, difesa a quattro composta da Nelsono Semedo, Luisao, Lindelof ed Eliseu. Fejsa e Pizzi in mediana, pronti a sostenere la folta trequarti composta da Salvio, Carrillo e Rafa. Unica punta, il greco Mitroglou.

Un difensivo 3-4-1-2, invece, per gli ospiti del Dortmund, con il terzetto Sokratis-Bartra-Schmelzer a protezione di Burki. Piszcek e Durm i terzini, incaricati di crossare cercando la testa dell'unica punta Aubameyang. In mediana Weigl, sostenuto ai lati dalle mezz'ali Dembele e Guerreiro. Dietro il giocatore africano, il tedesco Reus.

Benfica: Ederson; Nelson Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo, Rafa; Mitroglou.

Borussia Dortmund: Burki; Piszcek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Durm; Dembele, Weigl, Guerreiro; Reus, Aubameyang.