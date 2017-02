Bayern Monaco - Arsenal in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bayern Monaco-Arsenal, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro serbo Mazic.

Amici e avversari, Vidal e Sanchez. | Mirror

QUI BAYERN MONACO

I tedeschi hanno allungato a +7 sul Lipsia vincendo nel finale di gara in campionato nell'ultimo turno; adesso ci si aspetta in Champions League qualcosa di più di quanto fatto vedere nei confini nazionali, che rappresenta un buon livello non ancora però rispettabile del livello del team.

Ottima, sinora, la stagione disputata dalla squadra campione di Germania: il passaggio a questa fase della competizione europea è arrivato, seppur con il secondo posto derivante dalle sconfitte contro Atlético Madrid prima e Rostov poi. Tuttavia, l'urna non ha garantito un avversario difficilissimo.

Vidal festeggia un gol nello scorso turno di campionato. | d1wp9ihshjy3m.cloudfront.net

L'assenza di Ribery confermata per l'odierna disputa fra tradizioni opposte è una delle due che riguardano dei big del Bayern, che farà a meno anche di Jerome Boateng. Recuperato invece l'esperto mediano spagnolo Xabi Alonso, che garantisce quell'esperienza in più in mezzo al campo che può fare la differenza.

Ancelotti dovrebbe puntare su un 4-3-3, simile ad un 4-2-3-1 in fase di attacco, con il tridente composto da Douglas Costa, Lewandowski e Muller. Andando a ritroso troviamo Vidal, Xabi Alonso e Thiago Alcantara (ex Barcellona che ieri ha visto la squadra che lo ha lanciato cadere per 4-0); in difesa Lahm, Martinez, Hummels e Alaba. Neuer fra i pali.

L'undici di Ancelotti.

QUI ARSENAL

I Gunners non stanno vivendo la loro fase migliore ma sono sempre un avversario scomodo; in Premier League hanno vinto la loro ultima partita per 2-0, grazie ad una splendida doppietta di Sanchez. Essendo le speranze di titolo quasi svanite, gli inglesi dovranno muoversi in proiezione europea per vincere qualcosa di livello...

In Champions League, sinora, il cammino è stato importante: è arrivato infatti il primo posto nel girone dove c'era il Paris Saint-Germain, grande protagonista della giornata di ieri con una prorompente vittoria; tuttavia il sorteggio di Nyon è stato tutt'altro che portatore di gioie. Difficile definire i londinesi "favoriti".

Alexis Sanchez esulta dopo una delle reti segnate contro l'Hull City. | tuttosport.com

Ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta: bisogna ancora giocare 180', e gli uomini in trasferta arrivano senza particolari nomi nell'elenco degli assenti, se escludiamo il desaparecido - perlomeno in questa stagione - Santi Cazorla. Il nome di rilievo è quello di Aaron Ramsey, alle prese con un guaio muscolare.

Wenger non si discosterà dal suo 4-2-3-1. In porta è stato annunciato Ospina in conferenza stampa, come vi avevamo anticipato; davanti a lui fanno i terzini Bellerin e Monreal, con Koscielny e Mustafi larghi. In mediana Elneny favorito su Xhaka per il posto al fianco di Coquelin. Più avanti, dietro a Sanchez, ci sono conferme per Ozil insieme a Walcott e Welbeck.

Scelte e dubbi, per Wenger.

PRECEDENTI E CURIOSITA'

Nella nostra presentazione del match vi abbiamo già parlato di amarcord; non notiamo neanche ex di grosso rilievo in questo match. L'Arsenal, però, ha fra le sue fila Mustafi e Ozil, calciatori protagonisti insieme ai vari tedeschi del Monaco ad Euro 2016, dove hanno tutti insieme rappresentato la Germania.

Alaba segna in uno dei confronti più recenti fra Bayern Monaco e Arsenal. | ibtimes.com

