Real Madrid - Napoli in diretta, LIVE Champions League 2017 (20:45)

Buonasera amici lettori e benvenuti alla partita Real Madrid - Napoli in diretta. Ottavi di finale della Champions League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Santiago Bernabeu - Fonte: downloadwallpaperhd.com

Si gioca al Santiago Bernabéu, impianto da 81.044 posti situato a Madrid

Real Madrid - Napoli diretta live

Sarri sceglie il 4-3-3. Tra i pali Reina, difesa formata - destra verso sinistra - da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Diawara play basso, Allan e Hamsik mezz'ali. Davanti Callejon ed Insigne supportano Mertens

Allenamento Napoli - Fonte: uefa.com

Il Napoli chiamato alla grande sfida, alla ribalta in un palcoscenico da brividi lungo la schiena. Il Bernabeu chiama a raccolta la squadra, Sarri ed i suoi uomini rispondono. Sorteggiati nel gruppo B con Benfica, Besiktas e Dinamo Kiev, hanno timbrato il primo posto con tre punti di vantaggio sul Benfica. In campionato alla sinfonia è piacevole ma non vibrante. Il Napoli è imbattuto da 18 gare totali, ma ha comunque ritardo dalle prime due della classe. Roma e Juventus, infatti, sono distanti 2 e 9 punti. Adesso testa al confronto da cuori forti, non si scherza più.

Real Madrid - Napoli live

Zidane vara il 4-3-3. In porta Navas, a sua protezione Varane e Ramos con Carvajal e Marcello terzini. Casemiro diga di centrocampo, Modric e Kross mezz'ali. Trittico offensivo formato da Vasquez e Ronaldo ad imbeccare Benzema.

Allenamento Real - Fonte: uefa.com

Semplicemente il Real Madrid; la squadra campione d'Europa e del mondo in carica. Sorteggiati nel gruppo F con Borussia Dortmund, Legia Varsavia e Sporting Lisbona non sono riusciti ad agguantare il primo posto, chiudendo secondi alle spalle del Dortmund. In campionato il Real non è brillante; persa l'imbattibilità dopo 40 partite per mano del Siviglia, i blancos hanno offerto prestazioni altalenanti e non sempre all'altezza. Il primo posto, comunque, è cosa loro, +1 sul Barca. Adesso c'è il Napoli, sulla carta una partita da vincere. Ma i partenopei possono essere alquanto pericolosi

Ogni piega, ogni sfumatura, ogni contorno della sfida. La redazione Vavel Napoli azzanna Real - Napoli e lo sviscera. La guida al match

Real Madrid - Napoli in diretta

Sono 2 i precedenti, risalenti precisamente a 30 anni fa. Durante il primo turno dell'allora Coppa dei Campioni ci fu il doppio confronto. L'andata a Madrid finì 2-0 - Michel dal dischetto e Tendillo - il ritorno terminó 1-1 con le marcature di Francini e Butragueño.

Damir Skomina - Fonte: kicker.de

Arbitra Damir Skomina coadiuvato da Praprotnik e Vukan, quarto uomo Klancnik. Addizionali di porta i signori Jug e Vincic