Google Plus

Champions League, Real Madrid - Napoli, le formazioni ufficiali

Quarantacinque minuti al fischio d'inizio, si popola il Bernabeu. Gara d'andata degli ottavi di finale, esame di gala per il Napoli. Nel magnifico impianto spagnolo, Sarri prova a resistere al Real, campione d'Europa in carica. Queste le scelte dei due allenatori.

Real Madrid

Un solo dubbio, alla vigilia, per Zidane. Senza Bale, il tecnico francese opta per James Rodriguez. Il colombiano, pupillo di Florentino, vince quindi il duello con Lucas Vazquez e si affianca a Benzema e C.Ronaldo nel tridente di casa. Casemiro si pone a protezione della linea a quattro di difesa, in regia Modric. Sergio Ramos guida l'assalto blanco.

Napoli

Nessuna novità nell'undici ospite. Trova conferma l'indiscrezione Diawara, solo panchina per Allan e Jorginho. Zielinski e Hamsik a completare il pacchetto centrale, tridente leggero davanti, con Milik a disposizione.