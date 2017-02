Champions League, le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Arsenal

L'Allianza Arena di Monaco, twitter @FCBayernEN

Non solo Napoli-Real Madrid, la notte di Champions League regala un'altra sfida molto affascinante, come quella fra Bayern Monaco e Arsenal all'Allianz Arena di Monaco. Wenger ha detto in conferenza di voler provare a tutti i costi ad invertire una tendenza molto negativa per l'Arsenal contro il Bayern, avversario spesso incontrato nelle ultime stagioni e che ha quasi sempre eliminato Ozil, Sanchez e compagni. Ancelotti, invece, non può fermarsi ora: in Baviera chiedono la Coppa.

Scelte ufficiali per entrambi gli allenatori, partendo dalla squadra di casa. 4-2-3-1 e di fatto tutti i migliori in campo, con Hummels dietro, Vidal a centrocampo, Douglas Costa sull'esterno alle spalle di Lewandowski. Wenger replica con uno schieramento uguale come numeri, ma diverso nell'interpretazione, visto che il riferimento offensivo sarà un giocatore di movimento e agilità come Alexis Sanchez.