Manchester City - AS Monaco in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester City-Monaco, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Antonio Mateu Lahoz.

L'esultanza di Aguero con i compagni - 365.co.za

QUI MANCHESTER CITY

I citizens, reduci da un clamoroso pareggio contro l'Huddersfield Town (Championship) in FA Cup, hanno inanellato comunque inanellato 4 successi di fila di recente in campionato, ultimo di questi quello ottenuto ai danni del Bournemouth in trasferta (0-2), in un match pieno di polemiche.

L'esperienza degli inglesi in Champions potrebbe comunque fare la differenza in una competizione così al dettaglio. Stagione buona ma non ottima in Premier League per gli Sky Blues (secondo posto dietro al Chelsea, ma con 8 punti di distacco), sempre al centro delle critiche in patria.

La rottura del piede a Gabriel Jesus ha tolto uno dei potenziali protagonisti a questo match, con il brasiliano che era molto in forma; assieme a lui, in infermeria anche Kolarov, Clichy e il lungodegente Gundogan, alle prese con l'ennesimo infortunio grave della sua sfortunata carriera.

Guardiola va verso un 4-3-3 per la gara di oggi. Bravo c'è fra i pali; davanti a lui, Zabaleta, Otamendi, Stones e Sagna (all'occorrenza sulla sinistra). Trio di centrocampo con Fernandinho, Yaya Touré e David Silva. Sterling e De Bruyne supportano (il partente?) Kun Aguero in avanti.

QUI MONACO

I biancorossi del principato hanno interrotto la propria striscia di vittorie consecutive contro il Bastia nell'ultimo turno di campionato; la serie era iniziata dopo lo scontro diretto col Nizza, vinto 3-0. Invariato comunque il loro primato parziale nei confini nazionali, inaspettato soltanto qualche mese fa.

Foto gazzettadelsud.it

70 gol segnati in Ligue 1: record in Francia a questo punto della stagione. L'attacco che guida il massimo torneo di calcio d'Oltralpe è stato straripante fino a questo momento, arriva però la chiamata a ripetersi in Champions League con un big match interessante e, ovviamente, difficile.

Jardim in conferenza stampa ha messo in dubbio la presenza di Raggi nel suo 11; assenti anche Jemerson, Bakayoko, Boschilia e Carrillo. Ripetere ciò che ha fatto il PSG al Barcellona, anche con non troppe mancanze, contro il maestro del tiki-taka catalano, comunque, sarà tutt'altro che facile.

Il tecnico Jardim va verso un 4-4-2 per il prossimo match: Subasic fra i pali. I terzini sono Almamy Touré e Mendy, Diallo e l'ex Torino Glik centrali. Bernardo Silva e Lemar fanno da esterni di qualità, mentre Joao Moutinho e Dirar completano la linea mediana al centro. In attacco, Germain appoggia Falcao.

PRECEDENTI

La Champions League di questa stagione vanta quest'esclusiva assoluta a livello storico. I francesi hanno già comunque eliminato una squadra della Premier quest'anno, vincendo sia all'andata che al ritorno contro il Tottenham, pescato ai gironi. Citizens imbattuti contro le francesi (1 vittoria, 2 pareggi).