Bayer Leverkusen - Atletico Madrid in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Si gioca alla BayArena, impianto da 30.210 posti a sedere situato a Leverkusen.

Diretta live Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Simeone sceglie il 4-4-2. Moya in porta, a sua protezione Savic e Gimenez con Vrsaljko e Filipe Luis terzini. Koke e Gabi frangiflutti di centrocampo, Carrasco e Saul ai lati. Gameiro e Griezmann guidano l'attacco.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid diretta live

L' Atletico Madrid deve tirare le somme della propria stagione e scegliere l'obiettivo principe. Champions o Liga? Sorteggiata nel gruppo D con Bayern Monaco, Rostov e PSV, la squadra di Simeone ha battuto in volata i campioni di Germania ed ha chiuso il raggruppamento con 15 punti in cascina. Primo posto. Il campionato - invece - ha riservato maggiori insidie ed ha portato in superficie alcune problematiche. Le ultime 5 gare - comunque - recitano 3 vittorie e 2 pareggi. I tre trionfi sono maturati nelle ultime tre uscite, ma il 4^ posto non può soddisfare i colchoneros. Ingranare il verbo maestro.

L'allenamento dell'Atletico - Fonte: atleticodemadrid.com

Le parole di Simeone

Schmidt sceglie il classico 4-2-3-1. Leno tra i pali, difesa composta - desta verso sinistra - da Henrichs, Toprak, Dragovic e Wendell. Aranguiz e Kampl dighe centrali, Havertz a supporto di Chicharito con Bellarabi e Brandt ali.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid live

Il Leverkusen assapora nuovamente il brivido della vittoria, sente l'essenza dell'Europa. Sorteggiata nel gruppo E con Tottenham, Monaco e CSKA, la compagine di Schmidt ha chiuso al secondo posto, alle spalle di un sorprendente Monaco e riuscendo a strappare la qualificazione a discapito del Tottenham. In campionato persiste l'amaro in bocca; troppi punti lasciati per strada, molteplici occasioni dilapidate ed un ottavo posto che inquadra bene la difficile stagione delle aspirine. Nelle ultime 5 giornate: 3 vittorie e 2 sconfitte. Eppure gli ultimi due trionfi - con 6 gol effettuati ed uno subito - hanno portato i tedeschi a -4 dalla zona Europa. La Champions è lontana 7 punti. Aria di casa, c'è bisogno di un'ottima prestazione.

L'allenamento del Leverkusen - Fonte: bayer04.de

Schmidt in conferenza stampa

Sono quattro i precedenti totali. Una vittoria a testa, due i pareggi. L'ultimo head to head risale agli ottavi di finale del 2015. In Germania, vittoria Leverkusen grazie al gol di Calhanoglu. Risultato uguale al ritorno, con il gol di Suarez a sancire prima i supplementari e poi i rigori. Qui, il club di Madrid trionfò per 3-2.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid diretta

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione

Arbitra William Collum coadiuvato da McGeachie e Connor, quarto uomo Mulvanny. Addizionali di porta i signori Madden e Beaton.

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Bayer Leverkusen - Atletico Madrid, ottavo di finale della UEFA Champions League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.