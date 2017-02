Siviglia - Leicester in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Siviglia - Leicester, ottavo di finale della UEFA Champions League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca al Sanchez Pizjuan, impianto da 45.500 posti a sedere situato a Siviglia

Diretta live Siviglia - Leicester

Ranieri preme sul 4-4-2. Schmeichel tra i pali, Huth e Morgan a sua protezione con Fuchs e Simpson terzini. Ndidi e Drinkwater centrocampisti centrali, Gray e Mahrez ali. Okazaki e Vardy punte

Il Leicester necessita di una iniezione di fiducia, di accendere una fiammella per sperare ancora, per non sfregiare la cronaca di un miracolo convertito in realtà

nella scorsa stagione. Sorteggiata nel gruppo G con Porto, Copenaghen e Club Brugge, la compagine di Ranieri ha alimentato il sogno riuscendo a strappare un primo posto tanto insperato quanto bello. In campionato il piatto piange, urla. La solidità mostrata l'anno scorso si è destrutturata, sfilettata, lasciando spazio alla dura realtà. Nelle ultime 5 gare: 5 sconfitte, 12 gol subiti e 0 fatti. Un disastro. Una buona prova per invertire la rotta

​​Siviglia - Leicester diretta live

L'allenamento delle Foxes - Fonte: lcfc.com

Ranieri in conferenza stampa

Siviglia - Leicester live

Sampaoli - squalificato, non siederà in panchina - opta per 4-1-4-1. Sergio Rico in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Mariano, Rami, Lenglet ed Escudero. N'Zonzi mediano, Jovetic e Nasri centrali con Vasquez e Vitolo larghi. Ben Yedder unica punta

Siviglia - Leicester diretta

Il Siviglia scopre l'importanza dell'Europa che conta, il fascino di competere ad alti livelli. Sorteggiata nel gruppo H con Juventus, Lione e Dinamo Zagabria, la compagine di Sampaoli ha chiuso al secondo posto, alle spalle della corazzata Juventus ponendo così fine alla possibilità di vincere la quarta Europa League consecutiva. Poco male. In campionato brilla la stella andalusa. Una squadra compatta, bella da vedere e concreta. Nelle ultime 5 uscite: 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. I 49 punti valgono il terzo posto, e la chiara possibilità di giocarsi il titolo con il Barcellona ed il Real Madrid rispettivamente a -2 e -3. Vincere in casa per confermarsi.

L'allenamento dei rojiblancos - Fonte: sevillafc.es

Le parole di Sampaoli

Come ampiamente pronosticabile, la casella dei precedenti totali è ferma a zero. Primo confronto assoluto tra due compagini molto diverse.

La preview della sfida, offerta dalla nostra redazione

Arbitra Clement Turpin coadiuvato da Gringor e Danos, quarto uomo Zakrani. Addizionali di porta i signori Buquet e Bastien