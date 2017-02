Champions League - Siviglia vs Leicester, le formazioni ufficiali

Non solo Porto - Juventus. La Champions sbarca anche in Spagna, per la precisione a Siviglia. Al Sanchez Pizjuan, l'undici di casa, guidato dal condottiero Sampaoli, ospita un Leicester in profonda crisi e da tempo nei bassifondi della Premier. Ranieri - dopo un'ottima prima fase - chiede alla massima competizione europea risposte importanti. Uscire indenni dal fortino del Siviglia, per puntare poi in Inghilterra alla qualificazione. Questo l'obiettivo del tecnico italiano.

Le scelte

Siviglia

Sampaoli affida la difesa all'ex Milan Rami, mentre propone la consueta batteria di qualità davanti. Jovetic - perfettamente integrato nella nuova realtà - illumina la scena, con lui Nasri. N'Zonzi è il mastino in mediana.

Leicester

Ranieri non si discosta dal suo credo, ma appone qualche avvicendamento rispetto alle idee della vigilia. Gioca, dal primo minuto, Musa, prezioso supporto per l'ariete Vardy. Anche Albrighton strappa una casacca da titolare, mentre Gray non è della partita, almeno nelle battute iniziali.