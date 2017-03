Champions League: Napoli - Real Madrid, le formazioni ufficiali - Foto: Official SSC Napoli/Twitter

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio. Napoli e Real calcano il prato del San Paolo per il secondo atto della sfida valevole per i sedicesimi di Champions. In Spagna, 3-1 per i bianchi, dopo l'iniziale vantaggio partenopeo a firma Insigne. Serve un'impresa agli azzurri, ma è una serata di gala e l'entusiasmo contagioso della città può trascinare l'undici di casa al miracolo. Analizziamo le scelte dei due tecnici.

Napoli

Sorprende Sarri. Mediana muscolare, Allan scalza Zielinski e Rog ed affianca Diawara e Hamsik. Il tecnico prova a quindi a replicare alla tecnica di Modric con una batteria in grado di garantire intensità e corsa. Conferme, invece, davanti, con la fanteria leggera per creare grattacapi ai centrali del Madrid.

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.

Real Madrid

Nessuna novità sul fronte ospite. Pepe sostituisce l'infortunato Varane, Bale recupera una maglia nel tridente offensivo. Casemiro è il pivot basso, Modric il regista. In panchina James e Isco.

K.Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; C.Ronaldo, Bale, Benzema