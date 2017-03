Champions League: ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Bayern Monaco

Esultanza dei giocatori del Bayern | Source: raisport.rai.it

Diramate le formazioni ufficiali di Arsenal-Bayern Monaco, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016/17. Nel disperato tentativo di compiere l'impresa, ribaltando il pesante 5-1 dell'andata, gli inglesi non si snaturano, scendendo in campo con il solito 4-2-3-1. Davanti ad Ospina, difesa a quattro composta da Bellerin, Mustafi, Koscielny e Monreal, che vince il ballottaggio con Gibbs. In mediana Xhaka e Ramsey, con Coquelin che si accomoda in panchina. Dietro Welbeck, prima punta, folta trequarti composta da Walcott, Chamberlain e Sanchez.

Una disposizione tattica più sorprendente, invece, per i bavaresi, con Ancelotti che lascia in panchina Muller e Douglas Costa, preferendogli Ribery e Thiago Alcantara. Con Neuer in porta, confermata l'accoppiata centrale Hummels-Martinez, mentre sono Rafinha ed Alaba gli esterni di difesa. Dietro Robert Lewandowski, la trequarti è composta, come detto, da Ribery e Thiago, affiancati da Arjen Robben. Vidal e Xabi Alonso, infine, i mediani.

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Walcott, Chamberlain, Sanchez; Welbeck.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Hummels, Martinez, Alaba; Vidal, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski.