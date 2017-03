Borussia Dortmund, Tuchel: "Dobbiamo attaccare il Benfica e basta per andare ai quarti"

Thomas Tuchel, bvb.de

Il Borussia Dortmund in questa stagione, tanto in Bundesliga quanto in Champions League, è spesso stato una macchina da gol in grado di sconfiggere i propri avversari con punteggi rotondi. Ultima vittima in ordine di tempo il Bayer Leverkusen lo scorso weekend, messo all'angolo con un tennistico 6-2, al termine di un'altra grande prova dal punto di vista offensivo dei ragazzi di Tuchel. E anche il girone in Europa aveva regalato numeri scintillanti a livello di reti segnate alle avversarie incontrate.

Sembra quindi paradossale che il Dortmund debba cercare di rimontare una sconfitta per 1-0 subita dal Benfica nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Attenzione però a farsi trarre in inganno. In portogallo i gialloneri hanno sbagliato un po' di tutto nell'area avversaria, soprattutto con Aubameyang, stranamente poco freddo davanti al portiere del Benfica. In Germania servirà ben altra efficacia offensiva per andare ai quarti, come spiega Tuchel in conferenza stampa: "È un risultato complicato. Anche se avessimo vinto l'andata, avremmo dovuto risolvere comunque la questione al ritorno per passare il turno. Dobbiamo attaccare con piacere, ma dobbiamo proteggere i nostri attacchi in modo che siamo equilibrati in campo. Vogliamo creare occasioni da gol, segnare ed emozionare il nostro pubblico."

Tuchel conferma che Marco Reus difficilmente sarà della partita, prima di concentrarsi sui possibili sostituti del tedesco, tutti comunque in grado di fare bene: "Si tratta di Kagawa, Schürrle e Pulišić. Questi tre possono decidere la gara. Sentiamo che siamo in grado di ribaltare il risultat, che sia il momento giusto per questo. Sentiamo lo spirito che si propaga da parte del team. E questa squadra sa che è in grado di raggiungere molti obiettivi. Faremo di tutto per garantire che ci sarà una serata che ci piacerà ricordare più avanti. Punteremo su quelli che sono i nostri punti di forza per provare a battere questo Benfica."