Champions League - Mertens illude il Napoli, poi Ramos e Morata ribaltano tutto: 1-3 al San Paolo.

Il Real Madrid vola ai quarti di finale tra i mille rimpianti del Napoli. Al San Paolo gli uomini di Zidane vincono 3-1 in rimonta e passano il turno. Per quanto riguarda il match primo tempo pazzesco del Napoli che mette sotto il Madrid e al 24' passa con Mertens che poi colpisce un palo come Ronaldo ma, nella ripresa, bastano cinque minuti al Real per ribaltare il tutto con una doppietta di testa di Sergio Ramos mentre nel finale arriva il sigillo di Morata.

Per quanto riguarda le formazioni Sarri schiera i suoi con il classico 4-3-3 con Allan che gioca al posto di Zielinski a centrocampo mentre davanti solito trio leggero formato da Mertens, Insigne e Callejon. Once de Gala per il Real Madrid con la BBC che torna a giocare in Champions insieme dopo tre mesi.

Avvio veemente del Napoli che fa subito la partita e chiude il Real Madrid nella propria metà campo. Al 14' primo squillo vero della partita con Insigne che prende la mira dai 30 metri e calcia ma Navas si salva in qualche modo in angolo.

La risposta del Real arriva su capovolgimento di fronte con Bale che approfitta di un errore di Koulibaly e mette dentro per Kroos che calcia al volo ma Reina blocca come tre minuti quando Bale viene pescato meravigliosamente da Casemiro e calcia centrale ma l'ex Liverpool si fa trovare pronto. Il Napoli rifiata e al 24' colpisce con Insigne che serve Hamsik, passaggio di prima dello slovacco per Mertens che entra in area ed in diagonale fulmina Navas, 1-0 e San Paolo in delirio.

La risposta degli uomini di Zidane è rabbiosa e arriva al 29' con una grande giocata di Ronaldo, che entra in area e manda al bar Koulibaly e Reina, centrando però il palo da posizione defilata. Il conto dei legni viene pareggiato al 37' quando Allan viene fermato sui venti metri, il rimpallo premia Mertens che si ritrova la palla in area, calcia in diagonale ma la sfera colpisce il palo esterno.

Un minuto dopo è il turno di Hasmik che, lanciato in velocità da Mertens, calcia dai 20 metri ma la sfera termina sul fondo. L'ultimo acuto del primo tempo è sempre dei Partenopei ancora con Hamisk che cerca un tiro-cross rasoterra ma Navas smanaccia. La prima frazione termina con il meritato vantaggio del Napoli.

Subito pericoloso il Real nella ripresa con Marcelo che allarga bene per Benzema il quale controlla e calcia ma la sfera termina sull'esterno della rete. E' il preludio al gol del pari che arriva al 52' con Ramos che stacca ancora su calcio d'angolo e di testa batte Reina, 1-1.

Sarri prova subito a cambiare i suoi inserendo Rog per Allan ma è il Real a trovare il gol ancora con Sergio Ramos che, da un angolo di Kroos, colpisce e mette dentro anche grazie all'aiuto della di una deviazione di Mertens, 1-2. Il gol è una mazzata per il Napoli che prova ad abbozzare una reazione al 65' con Rog che, servito al limite, calcia ma la sfera si impenna e termina alta.

Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e Sarri inizia a pensare al campionato inserendo Zielinski e Milik per Hamisk e Insigne mentre Zidane fa rifiatare Bale e Benzema per Lucas Vazquez e Morata. Nel finale il Madrid sfiora il tris con Carvajal che salta due uomini, entra in area e calcia al volo ma la sfera termina alta. Il tris arriva comunque al 91' con Ronaldo che calcia in diagonale, Morata arriva sulla respinta di Reina e a porta vuota mette dentro, 1-3 e fischio finale con annessi applausi del San Paolo. Il Real vola ai quarti di finale mentre il Napoli esce a testa altissima.