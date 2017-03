Barcellona - PSG in diretta, Champions League 2017 LIVE (0-0)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana e oggi seguirò con voi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain. All'andata, davanti agli oltre 45000 spettatori del Parc des Princes, fu una vera mattanza: 4-0 per i parigini, trascinati al trionfo da Di Maria (2 reti), Draxler e Cavani. Ai catalani serve una "remuntada" da leggenda, che non riesce a nessuno dal 1992, per arrivare ai quarti di finale.

Il momento delle due squadre

Con le speranze europee fortemente ridotte, il Barcellona sta invece volando in Liga: quattro vittorie consecutive e quindici gol segnati per prendersi la vetta solitaria della classifica, in attesa che il Real Madrid (secondo a 59 contro i 60 punti blaugrana) recuperi la trasferta di Vigo.

Proprio il Celta è stata l'ultima vittima di Luis Enrique e dei suoi ragazzi terribili: un 5-0 che non ha lasciato scampo agli ospiti, avvicinando sempre di più Lionel Messi al titolo di Pichichi. L'argentino, infatti, ha siglato le reti numero 22 e 23 del suo campionato (che conta anche sette assist) allargando il gap sul compagno Suarez (20) e sull'eterno rivale Cristiano Ronaldo (18).

Da sinistra a destra: Mascherano, Rafinha e Messi. | Fonte: twitter.com/FCBarcelona

Dall'altra parte, però, l'euforia è ancora maggiore: Emery in Francia ha trovato la quadratura del cerchio, ed il suo PSG nel 2017 sta letteralmente dominando in tutte le competizioni. Quindici le partite giocate, zero le sconfitte, solo due i pareggi. Un ruolino di marcia invidiabile che permette ai capitolini di giocarsi la qualificazione con tutti i favori del pronostico.

In Ligue 1, però, la rincorsa del Paris Saint-Germain non è ancora completa: il Monaco mantiene la vetta con tre punti di vantaggio sui rossoblù e sul Nizza di Balotelli. A dieci giornate dal termine la lotta al titolo è una vera e propria corsa a tre che terrà tutti col fiato sospeso fino alla fine.

Cavani esulta dopo la rete al Parc des Princes. | Fonte: twitter.com/PSG_English

Le ultime dal campo

Per Luis Enrique è davvero il caso di dire "imbarazzo della scelta": gli indisponibili sono Aleix Vidal, vittima di un tremendo infortunio alla caviglia, e Mathieu, alle prese con un problema simile per dinamica ma decisamente meno grave. Per il resto, tutta la rosa è a disposizione e i ballotaggi della vigilia sono sicuramente figli dell'abbondanza quasi in tutti i reparti.

L'attacco è l'unica certezza dei blaugrana: MSN, come il più celebre servizio di messaggistica di una decina di anni fa, ma sul campo a scambiarsi dediche e assist sono Leo Messi, Luis Suarez e Neymar Jr. A centrocampo prevista la solita linea a 3, con Busquets a fare da organizzatore di gioco tra Rakitic e Iniesta. Il vero jolly per gli iberici potrebbe però essere Sergi Roberto: data la sua capacità di giocare sia in difesa che a centrocampo, Luis Enrique potrebbe pensare anche ad una mini-rivoluzione, con una difesa a tre composta da Piqué, Umtiti e Mascherano con il canterano blaugrana spostato sulla linea dei centrocampisti ed opposto ad Andrés Iniesta. Se così non fosse, sarà 4-3-3 classico con l'utilizzo di Jordi Alba sulla fascia mancina.

Rakitic in tackle su Messi durante la rifinitura. | Fonte: twitter.com/FCBarcelona

Dall'altra parte, Unai Emery dovrebbe sorridere guardando l'infermeria: nonostante le noie muscolari, dovrebbe essere a disposizione il vero mattatore (insieme a Verratti) della gara d'andata, ovvero Angel Di Maria. Più basse, invece, le chance di vedere a disposizione del tecnico ex-Siviglia anche Thiago Motta.

Per il resto, Emery sembra orientato a schierare il suo solito 4-3-3 con Trapp tra i pali, Kurzawa e Meunier ad occupare le fasce accanto a Thiago Silva e Marquinhos. Davanti alla coppia brasiliana, probabile una mediana folta e fisica: Verratti in regia, due tra Matuidi, Rabiot e Krychowiak, col polacco leggermente sfavorito, a fare da scudieri. Davanti, l'unico dubbio è sulla fascia sinistra: Julian Draxler sembra in vantaggio su Lucas Moura per la maglia da titolare che completa il reparto con Edinson Cavani e Di Marìa.

Il PSG a colloquio a centrocampo prima della rifinitura al Camp Nou | Fonte: twitter.com/PSG_English

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

PSG (4-3-3): Trapp; Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier; Matuidi, Verratti, Rabiot; Draxler, Cavani, Di Maria. All. Emery