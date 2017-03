Borussia Dortmund - Benfica in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Borussia Dortmund-Benfica match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Atkinson.

Diretta Borussia Dortmund-Benfica

Uno scatto dal match d'andata. | eurosport.com

QUI BORUSSIA DORTMUND

I tedeschi hanno vinto per 6-2 contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di Bundesliga ed adesso si approcciano all'impresa europea, molto complicata. La squadra giallonera, da sempre altalenante, dovrà offrire questa sera una delle migliori prestazioni stagionali per rientrare nell'élite europea.

L'1-0 del Da Luz all'andata obbliga gli odierni padroni di casa ad una prova offensiva e di qualità per ottenere il passaggio del turno. I problemi della gestione Tuchel sono stati però principalmente in fase difensiva, dunque ci vorrà massima attenzione anche nel non subire alcun tipo di contrattacco.

I calciatori del Borussia festeggiano un gol contro il Leverkusen. | eurosport.com

Borussia Benfica live

Il tecnico tedesco non rileva assenze importanti per la gara di oggi. Il rinvio della gara del DFB Pokal che si sarebbe dovuta giocare di recente ha anzi fatto riposare di più il Dortmund. Di contro, però, questo potrebbe aprire a cali di tensione importanti e già frequenti (vedi la sconfitta col Darmstadt di quest'anno).

Tuchel dovrebbe scegliere un 3-4-3. In porta, c'è Burki, portiere con poca esperienza in Champions; compongono la difesa Piszczek, Sokratis e Bartra. Durm, Weigl, Castro e Guerreiro sulla linea mediana. In avanti, a supporto dell'unica punta Aubameyang ci sono le ali Dembelè e Pulisic.

Live Borussia Dortmund-Benfica

Gli 11 di Tuchel. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI BENFICA

I lusitani, invece, non stanno vivendo un gran momento. Il sorpasso del Porto, quasi eliminato dalla Juventus, in campionato è arrivato da poco e non avrà fatto bene al morale della squadra. In Champions però il discorso è diverso e si può provare l'exploit in terra ostile, mai banale o scontato.

La vittoria dell'andata fu anche condizionata di episodi favorevoli (vedi il rigore sbagliato da Aubameyang, chiamato a rifarsi) è vero, ma principalmente dalla grande solidità difensiva degli iberici, che fanno tanta densità e poi sanno ripartire con tutta la qualità dei loro uomini offensivi.

L'esultanza di Mitroglou, match-winner dell'andata. | gazzettaobjects.it

Borussia Benfica diretta

L'unico assente di rilievo per il duello di stasera è Fejsa. Rispetto alla fase a gironi (dove i portoghesi passarono al secondo posto dietro al Napoli, ieri sera eliminato) manca anche Guedes, ceduto al PSG nella finestra di mercato di gennaio. Torna però Jonas in avanti, dopo un lungo infortunio, al debutto europeo annuale.

Rui Vitoria dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2. In porta Ederson. Agiscono da terzini Semedo ed Eliseu (ex Lazio), centrali Lindelof e Luisao. A centrocampo Zivkovic e Samaris prendono le chiavi, con Pizzi e Salvio esterni. Jonas in appoggio all'eroe dell'andata, Kostas Mitroglou, in attacco.

Diretta live Borussia Dortmund-Benfica

La risposta di Vitoria. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E PRECEDENTI

Soltanto 3 i precedenti, compreso il match d'andata, quando il gol di Mitroglou firmò l'1-0 finale per il Benfica. Nei rimanenti scontri, una vittoria per parte. In Portogallo, i gialloneri quest'anno ci avevano già giocato: vincendo, con lo Sporting Lisbona, per 1-0, durante la fase a gironi. Equilibrio nelle statistiche!