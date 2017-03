Champions League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Psg e Borussia-Benfica

Fonte foto: twitter.com

Questa sera ci attende un'altra notte di Champions League: dopo le partite di ieri, tra poco scenderanno in campo Barcellona-Psg e Borussia-Benfica per il ritorno degli ottavi di finale. Andiamo a vedere le scelte dei vari allenatori, calcio d'inizio ore 20.45!

Barcellona - Paris Saint-Germain

La squadra di Luis Enrique è chiamata all'impresa: i catalani devono ribaltare il pesantissimo 0-4 incassato all'andata in Francia per guadagnarsi un posto ai quarti di finale. Missione impossibile? Difficilissima, ma non impossibile per Messi e compagni.

Barcelona (3-4-3) - Ter Stegen; Piqué, Mascherano, Umtiti; Rafinha, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Enrique

PSG (4-3-3) - Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi; Lucas, Cavani, Draxler. All. Emery (Panchina di Di Maria è per scelta tecnica ndr)

Borussia - Benfica

Il Benfica si era imposto nel match di andata grazie ad un guizzo del redivivo Mitroglou. I tedeschi proveranno a ribaltare la gara, consci del fatto che in Portogallo poteva finire diversamente: infatti i gialloneri hanno pagato le tante occasioni fallite e la serata no di Aubameyang.

Borussia Dortmund (3-4-2-1) - Bürki; Piszczek, Bartra, Sokratis; Durm, Castro, Weigl, Schmelzer; Dembélé, Pulisic; Aubameyang. All. Tuchel

Benfica (4-3-2-1) - Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu; André Almeida, Samaris, Pizzi; Cervi, Salvio; Mitroglou. All. Vitoria