Benfica, Rui Vitoria riconosce la sconfitta: "Il Borussia Dortmund è un'ottima squadra"

Rui Vitoria, twitter @slbenfica_en

Il Benfica di Rui Vitoria non resiste alla marea giallonera del Borussia Dortmund, incassa quattro gol al Signal Induna Park senza mai dare per davvero la sensazione di poter impensierire i tedeschi ed esce dalla Champions League. Un verdetto anche pronosticabile al momento del sorteggio, ma che la gara d'andata aveva contribuito a rendere più incerto. In Germania, invece, i diversi valori in campo sono emersi in maniera evidente in favore della squadra di Tuchel.

Nel post partita Rui Vitoria non si sente di imputare qualche cosa in particolare ai suoi ragazzi e anzi riconosce il valore dell'avversario che il Benfica si è trovato di fronte in questi ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo affrontato un'ottima squadra, ma i ragazzi si sono comportati nel migliore dei modi. Dopo l'intervallo abbiamo anche approcciato il secondo tempo nella giusta maniera, ma il risultato alla fine non ci ha dato ragione. Adesso torneremo subito in campo domani per preparare la nostra prossima sfida di campionato contro il Belenenses. L'anno prossimo torneremo ancora a giocare in Champions League per promuovere in Europa il calcio portoghese.

Il Benfica ringrazia i tifosi a fine partita, twitter @slbenfica_en

Anche Nelson Semedo ha parlato nel post partita: "Siamo molto orgogliosi del nostro percorso europeo. Voglio ringraziare di cuore i tifosi che anche stasera ci hanno sostenuto in una maniera incredibile, sono stati fantastici. Questo risultato non cambia i nostri obiettivi: ora vogliamo diventare campioni di Portogallo per la quarta volta di fila." Qualche dichiarazione anche per Pizzi: "Non pensavamo di poter subire un gol già nei primi minuti della partita, poi in alcuni frangenti siamo anche riusciti a controllare la gara secondo me. Il Borussia però è una grande squadra con giocatori di talento. Adesso siamo tutti concentrati sull'obiettivo principale di questa stagione e cioè il quarto titolo di fila in Portogallo."