Champions League, Tuchel: "Abbiamo disputato un'ottima gara, ai sorteggi non voglio il Bayern Monaco"

Esultanza dei giocatori del Dortmund | Source: calciomercato.com

Una prestazione sontuosa, che cancella in un sol colpo la brutta prova dell'andata e consente di continuare il percorso europeo. Potrebbe essere racchiuso in queste poche parole il trionfo del Borussia Dortmund, che nella sfida di ritorno di questi ottavi di finale della Champions League ha schiantato il Benfica, segnando quattro reti e staccando il pass per i quarti di finale della massima competizione europea.

Conscio dell'ottima gara dei suoi, molto soddisfatto Tuchel, che ha analizzato la sfida durante il consueto terzo tempo post-gara: "Abbiamo giocato un'ottima sfida. - ha affermato l'allenatore dei gialloneri - Loro non hanno mai smesso di difendere, mentre noi abbiamo aumentato i giri del motore dopo il primo tempo. E' stato fantastico". Passaggio obbligato e nel contempo scherzo, poi, su Aubameyang, insufficiente all'andata ed eroe del ritorno, con la sua preziosissima tripletta: "Oggi abbiamo giocato con il vero Aubameyang, nella gara di andata a scendere in campo è stato il suo fratello gemello".

Tralasciando le battute, l'allenatore del Borussia Dortmund non può che ritenersi soddisfatto nell'osservare la riscossa dei gialloneri, pronti ad incanalare positivamente la sfida fin dai primi minuti. Parlando dei sorteggi, infine, Tuchel esprime un unico desiderio: "Per i quarti di finale avrei un solo desiderio, nessun duello tedesco" ha detto, che in breve significa evitare il Bayern Monaco, uno dei collettivi indiziati per la vittoria finale. Una speranza, per Tuchel, che sicuramente dopo questa sera sarà ben felice di evitare anche il Barcellona, capace di vincere per 6-1 in casa sovvertendo ogni pronostico. Fino ai sorteggi, comunque, i gialloneri possono godersi il momento, continuando a costruire una solida realtà con giovani talentuosi e dal sicuro prospetto. Tutti guidati, logicamente, Thomas Tuchel.