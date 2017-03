Verso Juventus - Porto, parla Casillas: "Molto difficile passare il turno" - getty images

Archiviata la vittoria sul Milan, martedì sera ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dove la Juventus ospiterà il Porto. Il 2-0, all'andata, allo stadio 'Do Dragao', è un bottino importante per gli uomini di Allegri.

Dopo la vittoria per 4-0 in campionato sul campo dell'Arouca, il Porto si prepara alla sfida allo Stadium. Iker Casillas a pochi giorni dal match ha parlato così: "Dobbiamo essere realisti, riuscire a passare il turno sarà una cosa molto difficile".

Nel calcio tutto può succedere, come dimostra l'impresa del Barcellona. Ed ecco che il portiere spagnolo crede nella rimonta: "Non sarà facile ma allo stesso tempo però sappiamo che dovremo comunque provarci perché nel calcio può sempre succedere di tutto. Non dobbiamo credere che sia già finita".

In chiusura due parole sul campionato portoghese. La squadra di Nuno Espirito Santo ha stravinto, segnando due gol per tempo, nell'ultimo turno giocando con la formazione titolare. I dragoes hanno dominato per tutti e novanta i minuti di gioco. Questo dimostra come il campionato sia un obiettivo molto importante per il Porto, che continua ad inseguire il Benfica capolista: "Siamo una squadra forte, adesso siamo tornati primi in campionato in attesa del Benfica lunedì, dobbiamo continuare a vincere. Mancano nove giornate alla fine del campionato, dobbiamo vincerle tutte e non abbassare la guardia".