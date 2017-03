Leicester City - Siviglia in diretta, ottavi di ritorno Champions League 2016/17 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Leicester City - Siviglia, sfida di ritorno valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League edizione 2016/17.

Smaltite le tossine del Sanchez Pizjuan, catino infuocato che ha sì visto sopravvivere il Leicester, ma allo stesso tempo decretato la fine della storia d'amore con Claudio Ranieri, i riflettori della ribalta si accendono sul King Power Stadium, teatro dei secondi e decisivi 90 minuti dell'ottavo di finale tra Leicester e Siviglia.

Come detto, gli andalusi si presentano in Inghilterra forti del vantaggio (2-1), conquistato tra le mura domestiche. Un vantaggio ottenuto grazie a Sarabia e Correa, che però non può certamente definirsi come rassicurante. Il gol, il primo nella massima competizione continentale, di Jamie Vardy, ha reso tutto più incerto, dando al Leicester la possibilità di giocarsi al massimo delle proprie possibilità quello che è certamente il match più importante della storia Foxes.

I calciatori del Siviglia esultano dopo il doppio momentaneo vantaggio dell'andata. Fonte foto: Tuttosport.it

Nelle ultime settimane, alle latitudini del King Power, si è vissuti tra stupore e speranza. La cavalcata che nella passata stagione aveva portato le Foxes ad alzare la Premier League, è divenuta ben presto un ricordo da museo: con lo stesso Ranieri alla guida, il Leicester ha ottenuto risultati preoccupanti, che hanno spinto la dirigenza asiatica ad optare per l'esonero di King Claudio. L'ultimo mattone sulla decisione di esonerare Ranieri, è stato messo proprio dal Siviglia, capace di battere nel match d'andata gli Inglesi, per qualche giorno di nuovo ombelico del mondo calcistico. Stampa, addetti ai lavori e tifosi si sono divisi: chi dalla parte di Ranieri, chi da quella della società. In più, si è aperta anche una crepa nello spogliatoio Foxes, con alcune indiscrezioni che avrebbero voluto i ragazzi in blues esultare per la cacciata di Claudio.

Insomma, la situazione, vista anche la posizione in classifica, non è certo delle migliori. Il Leicester gravita nei bassi fondi di Premier League, con lo spettro retrocessione non troppo distante. A mettere margine tra la realtà e l'incubo, c'ha pensato un uomo caricato da un cognome di alto profilo: Craig Shakespeare. L'Inglese, balzato sulla panchina Campione in carica quasi per caso, si è guadagnato la stima e la fiducia di tutto l'ambiente, riuscendo nell'intento di ridare coraggio, convinzione e risultati a Vardy & Co. Nell'ultimo turno inoltre, le Foxes sono state anche agevolate dal calendario: il loro match di campionato è stato rinviato per consentire la disputa dell'FA Cup. Per questo, i ragazzi di Shakespeare, sono freschi e carichi come non mai, pronti per scrivere una nuova pagina dell'incredibile storia di questo club.

La gioia di Jamie Vardy, che con la sua rete ha ridato chances di qualificazione alle Foxes. Fonte foto: corrieredellosport.it

Chi ha giocato, è invece il Siviglia di Jorge Sampaòli, bloccato sull'1-1 dal Legagnes. A dire il vero, in questa porzione d'anno, la squadra andalusa sembra aver perso il brio che l'ha contraddistinta nel corso di tutta la stagione. Anche in Liga, il Siviglia sembra ormai fuori dai giochi per il titolo, e anzi, costretto a difendersi dal ritorno prepotente dell'Atletico Madrid di Simeone. Quel che è certo, è che Sampaòli ha trovato il Stevan Jovetic il calciatore ideale per esprimere al suo apice, lo stile di gioco imprevedibile e privo di riferimenti che fluttua nella mente del geniale tecnico argentino. Se si rammenda il match d'andata, il risultato ottenuto è assai bugiardo rispetto alle sensazioni e alla mole di gioco costruita dalla squadra andalusa.

In quell'occasione infatti, il Siviglia dominò il Leicester, disputando 60 minuti di altissimo livello, sotto ogni fondamentale. Nell'economia della doppia sfida, pesa come un macigno il gol di Vardy, - segnato in un momento delicatissimo e soprattutto in trasferta - così come potrebbe pesare il calcio di rigore fallito dal 'Pitu' Correa, autentica spina nel fianco della difesa all'epoca di Ranieri. Anche dai guantoni di Schmeichel, che 18 anni fa vide suo padre trionfare nella pazza finale di Barcellona, passano le chance di qualificazione del Leicester. Contro un Siviglia camaleontico, capace di adottare assetti e atteggiamenti diversi a seconda del tipo di match da affrontare, per passare questo turno saranno decisivi i dettagli. D'altronde, la Champions ci ha abituati all'imponderabile: quando le squadre scendono in campo, e il magico inno inizia a risuonare, tutto è possibile.

Gli andalusi si congratulano dopo la rete dell'1-0. Fonte foto: it.eurosport.com

Shakespeare, che nella conferenza stampa della vigilia è sembrato molto fiducioso, ("Vogliamo compiere un altro miracolo, come quello della scorsa stagione, dobbiamo cercare di essere competitivi partita dopo partita") sembra intenzionato a confermare quello che sembra essere lo schieramento tattico più equilibrato per un Leicester come spesso succede, poco spettacolare, ma di nuovo efficace. Il 4-4-2 già impartito ai tempi di Claudio Ranieri, sembra il vestito più adatto ad un match tattico e ostile come quello col Siviglia.

Davanti a Schmeichel, confermati i quattro difensori della storia: Simpson, Huth, Morgan e Fuchs. A centrocampo, Mahrez potrebbe giocare da esterno alto, con Albrighton a sinistra, e la coppia Drinkwater - Ndidi nel mezzo. In avanti, il dubbio è tra Okazaki e Slimani. Al momento, il giapponese sembra in vantaggio sull'algerino come partner per Jamie Vardy.

LEICESTER CITY: (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy. All. Craig Shakespeare.

Sampaòli, giunto a Leicester senza il solo Tremoulinas, ha ampio ventaglio di scelta, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni dal quartier generale del Siviglia a Leicester, parlano di un Sampaòli intenzionato a mandare in campo un 3-4-3 più contenitivo, che si discosta dal 4-1-4-1 iper offensivo dell'andata.

In attesa di capire con maggior chiarezza quelle che saranno le scelte dell'ex ct del Cile, questo sembra essere il probabile undici anti Foxes: davanti a Rico, Rami, Pareja e Mercado comporranno il terzetto difensivo. Escudero e Mariano, terzini di ruolo, verranno avanzati a centrocampo, con N'Zonzi ed uno tra Iborra e Nasri a completare il reparto. Su questo dubbio gravita tutto l'universo di Sampaòli: schierare Nasri, starebbe ad indicare un Siviglia più offensivo, in grado di cambiare anche il proprio vestito tattico in corso d'opera. Per questo Sampaoli sta riflettendo sulla scelta da fare. In avanti invece, sembra certo di una maglia Jovetic. Con lui, dovrebbero esserci Vazquez e Vitolo.

SIVIGLIA: (3-4-3): Sergio Rico; Rami, Pareja, Mercado; Mariano, N'Zonzi, Nasri, Escudero; Vázquez, Jovetić, Vitolo. All. Jorge Sampaòli.

Tutto è ancora in bilico. Il gol di Vardy tiene la qualificazione apertissima. Fonte foto: corriere.it

Il Leicester, in tutta la sua storia, non ha mai giocato un doppio match ad eliminazione diretta, valido per una coppa europea. Il Siviglia invece, non ha mai oltrepassato gli ottavi di finale in Champions League, traguardo toccato in due sole circostanze nella storia del club andaluso.

La sfida del King Power Stadium dunque, si presenta come una finale: per il Leicester, riuscire ad accedere tra le migliori otto sarebbe un traguardo straordinario ed irripetibile, sintomo di una favola che non vuole arrivare alla pagina conclusiva. Per il Siviglia invece, vittorioso nell'unico confronto diretto tra le due squadre, (quello dell'andata per l'appunto) l'accesso ai quarti rappresenterebbe la definitiva consacrazione tra le migliori realtà del calcio europeo.