Google Plus

Champions League - Leicester a caccia della rimonta contro il Siviglia: le formazioni ufficiali

Riflettori accesi al King Power Stadium di Leicester, dove la città continua a sognare ad occhi aperti dopo la vittoria della Premier League. Torna a sventolare nei cieli d'Inghilterra il vessillo della Champions League, con la squadra allenata da Shakespeare che prova, dopo aver battuto Liverpool e Hull City per 3-1, la rimonta - che avrebbe del clamoroso - ai danni del Siviglia di Jorge Sampaoli. Spagnoli avanti per 2-1 dopo l'andata, con il gol di Vardy, nel finale, a riaprire i sogni di qualificazione degli inglesi. Ad un'ora dall'inizio della sfida di ritorno, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

Shakespeare non si smuove dal solito sistema di gioco, con Mahrez e Albrighton larghi ad agire sulle fasce con Okazaki alle spalle di Vardy centravanti. Mediani incontristi e di inserimento Drinkwater e Ndidi, mentre davanti a Schmeichel figlio, linea a quattro composta da destra verso sinistra da Simpson, Morgan, Huth e Fuchs.

Leicester City FC (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Risponde Sampaoli con Pareja, Rami e Mercado in difesa davanti a Sergio Rico che difenderà i pali degli ospiti. Sarabia ed Escudero sulle due corsie laterali, con N'Zonzi a fare da equilibratore tra i reparti. Iborra alle spalle di Nasri, Ben Yedder e Vitolo, con i due esterni che dovranno dare manforte alla mediana in fase di ripiegamento oltre ad allungare la squadra in fase di possesso palla.

Siviglia FC (3-4-3): Rico; Pareja, Rami, Mercado; Sarabia, N’Zonzi, Iborra, Escudero; Nasri, Ben Yedder, Vitolo.