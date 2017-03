Monaco, Jardim: "Non cambieremo contro il Manchester City per provare a rimontare"

Leonardo Jardim, espnfc.com

L'andata dell'ottavo di finale di Champions League fra Monaco e Manchester City ha visto svilupparsi tante partite nella partita. Un grande inizio della squadra di Jardim che ad un certo punto si è trovata anche avanti di due gol, con un Radamel Falcao tornato per una notte a ruggire come in tante gare europee delle scorse stagioni. Il colombiano, però, è il grande dubbio per Jardim alla vigilia della gara di ritorno al Louis II.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico a proposito del colombiano: "Sta meglio, ma in questo momento non so se recupererà per iniziare dal primo minuto. Aspetteremo domani per prendere una decisione definitiva su Falcao." Jardim poi prova ad immaginare la gara di domani sera: "Penso che entrambe le squadre attaccheranno. Proveremo a segnare perchè dobbiamo fare due gol più di loro e minimo tre reti per passare il turno. Certo il City ha giocatori con una tale qualità individuale da poter essere pericolosi e poter colpire in qualsiasi momento della gara. Penso che nessuno cambierà la propria mentalità e il proprio DNA di gioco perchè è complicato pensare di modificare la testa dei giocatori. Credo ci saranno tanti spazi per attaccare in generale e quindi tanti gol."

Insieme al tecnico ha parlato in conferenza stampa anche il centrocampista Bernardo Silva: "Siamo sotto di due reti e sappiamo che non sarà facile provare a rimontare. Loro sono una grande squadra, ma se giochiamo come sappiamo, sfruttando le nostre qualità e stando concentrati per tutta la partita, sono convinto che possiamo qualificarci. Guardiola dice che siamo il miglior attacco del mondo? Non credo sia così, ci sono squadre come Barcellona e Real Madrid che penso siano superiori rispetto a noi da questo punto di vista. Siamo giovani e dobbiamo ancora migliorare tanto se vogliamo diventare il miglior attacco del mondo."