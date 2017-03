Atletico Madrid - Bayer Leverkusen in diretta, Champions League 2016/17 LIVE (20.45)

Buonasera a tutti! Motori carichi e ruggenti anche per l'ultimo appuntamento (solo per il momento) di Champions League. In campo le ultime due gare di ritorno degli ottavi di finale: spicca quella del Vicente Calderon di Madrid, con l'Atletico ad ospitare il Bayer Leverkusen dopo il 4-2 inflitto a domicilio sul campo delle aspirine. C'è poco spazio per i calcoli, e ai tedeschi serve un mezzo miracolo, ma ci sono ancora novanta giri di orologio da percorrere.

Una stupenda panoramica dell'Estadio Vicente Calderon. | Fonte: twitter.com/bayer04fussball

Il momento delle due squadre

A Madrid l'imperativo è non fermarsi. Le due vittorie consecutive in campionato (Valencia e Granada) hanno riportato fiducia dopo la sconfitta interna col Barcellona (2-1 col gol decisivo di Messi) che, lanciando i blaugrana a +8, ha difatto estromesso i Colchoneros dalla lotta al titolo.

Con la Liga compromessa, l'obiettivo diventa uno ed uno solo: la coppa dalle grandi orecchie. Dopo aver superato Bayern, PSV e Rostov nel girone, anche i quarti sembrano alla portata della squadra di Simeone, che vede nel confronto ad eliminazione diretta la sublimazione delle sue doti di intensità, fisicità ed organizzazione tattica.

El Nino Torres, ristabilito dopo l'infortunio alla testa. | Fonte: twitter.com/atleti

Totalmente diverso il momento in casa Bayer: umore abbastanza sotto i tacchi per una vittoria che non arriva da quasi un mese. Dopo il 3-1 a domicilio all'Augusta, infatti, è arrivata la sconfitta contro l'Atletico, seguita da altri due crolli con Mainz (0-2) e Borussia Dortmund (6-2). Qui, la dirigenza ha deciso di dare un segnale forte esonerando Roger Schmidt a favore del turco Tayfun Korkut, subito protagonista nella beffa della partita col Werder, pareggiata 1-1 dopo il rigore sbagliato da Toprak all'ultimo secondo.

La classifica in Bundesliga, come sempre molto corta, vede il Bayer navigare a metà, in un decimo posto che dista quattro punti dalla zona europea e cinque da quella dei play-out. Insomma, situazione che da un lato non preoccupa eccessivamente, ma non dà nemmeno eccezionali stimoli. Per questo, tentare l'impresa in Europa potrebbe avere un sapore tutto speciale per i ragazzi della Ruhr.

Koerkut e Volland in conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/bayer04fussball

Le ultime dal campo

Si continua a sperare in casa Atletico: Torres è quasi ristabilito dopo il trauma cranico (e il forte spavento) della partita col Deportivo la Coruna. La sensazione è però che ad affiancare Griezmann in attacco possa essere Kevin Gameiro, che ha smaltito qualche problema all'inguine e dovrebbe essere al 100%. Sicuramente assenti, per squalifica, invece Filipe Luis e Gabi.

L'idea di Simeone sarebbe quindi quella di scendere in campo con un 4-4-2 che vede Juanfran esterno di centrocampo, opposto ad uno tra Carrasco e Gaitan. In mezzo, invece, dovrebbero combinare Koke e Saul Niguez. Dietro spazio all'ex-Sassuolo Vrsaljko, pronto a completare il reparto col suo "collega" di fascia mancina, Lucas Hernandez, e dalla coppia uruguaya Gimenez-Godin davanti ad Oblak.

L'allenamento di ieri dell'Atletico. | Fonte: twitter.com/atleti

Dalla'altra parte, sembrano sempre più vicini al forfait i due difensori di punta, Toprak e Tah, così come Lars Bender, alle prese con problemi alla caviglia. Pronta quindi la coppia, un po' eclettica, formata da Dragovic e dall'ex Roma Jedvaj, con Hilbert e Wendell sulle fasce.

A centrocampo, Korkut cercherà invece spinta: ecco perché sembra Brandt favorito su Baumgartlinger per affiancare Aranguiz, mentre gli esterni dovrebbero essere Bellarabi e Kampl, per provare a sfruttare i loro scatti, così come quelli di Mehmedi e del Chicharito Hernandez, che agiranno da finti punti di riferimento in avanti.

La rifinitura dei tedeschi. | Fonte: twitter.com/bayer04fussball

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Godin, Gimenez, Lucas Hernandez; Juanfran, Koke, Saul, Carrasco; Gameiro, Griezmann. All. Simeone.

Bayer Leverkusen (4-4-2): Leno; Hilbert, Dragovic, Jedvaj, Wendell; Bellarabi, Brandt, Aranguiz, Kampl; Mehmedi, Hernandez. All. Korkut.