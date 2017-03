Monaco - Manchester City in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Monaco-Manchester City, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rocchi.

Bernardo Silva e Fernandinho. | Fonte immagine: Goal UK

QUI MONACO

I francesi devono cercare la rimonta complicata ma non impossibile dopo il rocambolesco 5-3 dell'andata, che gli ha lasciato in eredità la consapevolezza di avere nelle proprie corde le armi necessarie per fare male agli avversari. Ci vorrà però una prestazione migliore difensivamente.

Il tecnico Jardim nel 2015 venne eliminato ai quarti dalla Juventus: in quell'occasione, la sua squadra era decisamente più atta ad un atteggiamento difensivista. Oggi invece si pratica un calcio veloce e spettacolare, che ha reso i monegaschi il miglior attacco, statisticamente parlando, d'Europa.

Sarà indisponibile per i biancorossi l'ex Torino, Kamil Glik, squalificato. A sostituirlo il rientrante Jemerson ed un altro giocatore con dei trascorsi in Serie A, ovvero Raggi. Gli altri indisponibili sono Boschilia e Carrillo, alle prese con problemi fisici da qualche settimana e irrecuperabili per stasera.

Kylian Mbappé. | Fonte immagine: Eurosport

Jardim dovrebbe puntare su un 4-4-2 estremamente offensivo. In porta c'è Subasic; terzini Sidibé e Mendy, centrali difensivi Jemerson e Raggi. A centrocampo, Bernardo Silva e Lemar sono gli esterni con Bakayoko e Fabinho in mezzo. L'ex Atlético Madrid (che gioca in contemporanea col Leverkusen) Falcao con Mbappé in attacco.

Il 4-4-2 di Jardim

QUI MANCHESTER CITY

Dopo il noioso pareggio senza reti contro lo Stoke City, i Citizens sono tornati a vincere in FA Cup, contro il Middlesbrough, per 0-2. In generale, il momento degli inglesi non è dei più brillanti ma sicuramente positivo, visto che non perdono da Gennaio fra tutte le competizioni.

In Premier League, la terza posizione occupata dagli uomini di Guardiola è leggermente inferiore alle aspettative di inizio anno, ma tutt'altro che da buttare. In Europa qualcosa di più si è visto in alcune occasioni; senza mai però raggiungere una solidità difensiva importante e di qualità.

La rottura del piede rimediata da Gabriel Jesus segna l'unica indisponibilità degli Sky Blues per il match di stasera. Sicuramente il brasiliano verrà ben sostituito da tutti gli attaccanti della squadra d'Oltremanica, che in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua voglia di segnare e segnare ancora.

Sané festeggia il gol che ha blindato il punteggio all'andata. | Fonte immagine: 90min

Guardiola dovrebbe puntare su un 4-3-3. Caballero fa il portiere. In difesa, l'ex Lazio Kolarov è sfavorito rispetto a Clichy per il posto accanto a Sagna, Stones e Otamendi. Fernandinho mediano, mezzali De Bruyne e David Silva. In attacco, in appoggio ad Aguero ci sono Sané e Sterling.

Le scelte di Guardiola.

PRECEDENTI

Escludendo il 5-3 dell'Etihad di due settimane fa, in Champions League non si erano mai sfidate queste due compagini. I francesi avevano però avuto a che fare durante la fase a gironi col Tottenham, che al Louis II perse per 2-1; i Citizens l'anno scorso invece eliminarono il PSG nei quarti.