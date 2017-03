Champions League, Monaco - Manchester City, le formazioni ufficiali: Guardiola a trazione anteriore

Champions League - Il Monaco ospita il Manchester City, le formazioni ufficiali della sfida

Gli occhi dell'Europa del calcio che conta sono fissati, stasera, sullo Stadio Louis II, dove va in scena il secondo atto degli ottavi di finale della Champions League. Il Manchester City di Pep Guardiola arriva nel Principato di Montecarlo forte, ma non troppo, del 5-3 dell'andata. Al suo cospetto il Monaco di Leo Jardim, pronto a far valere la legge del catino di casa e l'esuberanza dei giovani rampanti transalpini, a caccia della clamorosa rimonta. Ad un'ora circa dall'inizio della sfida, che si preannuncia alquanto rovente ed emozionante, i due allenatori hanno reso note le scelte di formazione, confermando per sommi capi quelle che erano le ultime della vigilia. Andiamo a scoprirle.

Il Louis II a due ore dall'incontro - Foto Twitter Manchester City

Non c'è invece Falcao nei monegaschi, che si affidano al tridente composto da Lemar e Bernardo Silva sulle corsie laterali a sostegno di Germain e Mbappe di punta. Fabinho confermatissimo in mediana in coppia con Bakayoko, mentre in difesa c'è Jemerson con Raggi davanti a Subasic, con Sibide e Mendy sulle fasce.

Monaco (4-4-2): Subasic; Sidibe, Jemerson, Raggi, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Germain, Mbappe. All: Jardim.

Lo store del Monaco accoglie il Manchester City - Foto Twitter Monaco

Guardiola conferma il 4-1-4-1, rinuncia a Yaya Touré e schiera Fernandinho davanti alla difesa a quattro, composta da Stones e Kolarov centralmente. Sagna e Clichy i due terzini, con Caballero davanti alla difesa. Sterling, Silva, De Bruyne e Sané il poker d'assi che l'ex tecnico del Barcellona schiera a ridosso di Sergio Aguero, prima punta della serata.

Manchester City (4-1-4-1): Caballero; Sagna, Stones, Kolarov, Clichy; Fernandinho; Sterling, Silva (C), De Bruyne, Sané; Agüero. All: Guardiola.