Champions League, sorteggi dei quarti di finale: la Juve trova il Barcellona

Fonte immagine: Champions League

A Nyon, sede dell'Uefa, sono stati sorteggiati i quarti di finale per l'edizione 2016/17 della Champions League. L'urna si è pronunciata in modo non proprio buono per la Juventus, unica italiana rimasta nel lotto, la quale dovrà affrontare il Barcellona, con la prima gara giocata allo Stadium e il ritorno al Camp Nou.

Fonte immagine: Twitter @ChampionsLeague

Le palline estratte da Ian Rush - ex Juventus e Liverpool e ambasciatore della finale di Cardiff - hanno anche sentenziato che il Bayern Monaco dovrà sfidare il Real Madrid, dando vita a una sfida di primissima linea.

Gli altri due match vedranno invece impegnate il Monaco contro il Borussia Dortmund, mentre l'Atletico Madrid affronterà il Leicester City.

Nel dettaglio, i risultati del sorteggio, effettuato senza alcuna restrizione e con la prima estratta che giocherà la gara d'andata in casa:

Atletico Madrid - Leicester City

Borussia Dortmund - Monaco

Bayern Monaco - Real Madrid

Juventus - Barcellona