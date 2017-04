Champions League: lo scintillante Monaco cerca l'impresa in casa del Borussia Dortmund

Source photo: si.com

Quarto di finale di Champions League particolarmente importante, per Borussia Dortmund e Monaco, che grazie al fortunato sorteggio possono seriamente sognare un approdo in semifinale, non più questione esclusiva di collettivi meglio attrezzati, che la fortuna ha voluto accoppiare l'uno con l'altro. Nella sfida dell'andata, i sorprendenti francesi di Jardim proveranno a fare bottino in casa dei cinici tedeschi, sicuramente sostenuti dal muro giallo del Signal Iduna Park.

Stando alle ultime notizie provenienti dalle due società, i gialloneri dovrebbero scendere in campo con un offensivo 4-3-3, dove sarà Aubameyang il bomber al centro del tridente completato da Dembelé ed Emre Mor. Con Burki in porta, la retroguardia a quattro dovrebbe essere formata da Piszczek, Ginter, Bartra e Raphael Guerreiro. Poche sorprese anche a centrocampo, con il mediano Weigl affiancato da Kagawa ed il tuttofare Castro. Incertezza, comunque, per l'ex United e per il giovane mediano, non al meglio fisicamente.

Consueto 4-4-2, al contrario, per i francesi, disposizione tattica pronta a divenire 4-2-3-1 grazie all'innalzamento di Bernardo Silva e Lemar, con conseguente indietreggiamento sulla trequarti del sorprendente Mbappé. Confermato Falcao in avanti, i ragazzi di Jardim dovrebbero scendere in campo con Glik e Jemerson a protezione di Subasic, affiancati da Sidibe e Mendy. Nella zona centrale del campo, infine, probabile maglia da titolare per Fabinho e Bakayoko.

Dato l'equilibrio tattico e tecnico tra le due formazioni, la sfida si prevede particolarmente intensa, con Borussia Dortmund e Monaco che incroceranno per la prima volta le lame in una competizione europea. Considerando, invece, gli impegni nazionali, le due formazioni vivono momenti diversi: da una parte, infatti, i biancorossi dominano la Ligue 1, dall'altra invece i tedeschi continuano a lottare con l'Hoffenheim per un posto in Champions diretto, senza passare cioè dai fastidiosi preliminari.

Dortmund e Monaco, dunque, si ritroveranno di fronte ad una chance importantissima, cercando magari di rispolverare i fasti che furono e che, nel passato, hanno regalato gioie immense miste però a cocenti delusioni. Entrambe le squadre, infatti, nel ventunesimo secolo hanno avuto la possibilità di vincere la coppa, mancandola per un soffio ed addirittura in finale. Per quanto riguarda il Monaco, fu il Porto nel 2004 ad interromperne i sogni transalpini, con l'allora collettivo di Mourinho bravo a superare senza problemi quello di Deschamps. Più cocente, invece, la finale persa nel 2013 dai tedeschi, che guidati dal mago Klopp cedettero, negli ultimi minuti, al Bayern Monaco, in un derby tutto tedesco che regalò la coppa ai bavaresi.