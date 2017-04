Borussia Dortmund - Monaco in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Borussia Dortmund - Monaco, incontro valido per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige Orsato, l'atto primo si gioca in Germania.

Borussia Dortmund - Tuchel non può disporre, per la gara di questa sera, di Durm, Gotze e Schurrle. 4-3-3 consueto, con Aubameyang a ultimare il lavoro dei compagni. Ai lati del 17, Pulisic e Dembelè. Weigl gestisce le operazioni in mediana, le mezzali sono Guerreiro e Kagawa. Bartra e Papastathopoulos formano la cerniera a protezione di Burki, i laterali di difesa sono Piszczek e Schmelzer.

Non mancano, poi, le opzioni per ribaltare l'inerzia della partita. Il tecnico può attingere infatti a piene mani dalla sua panchina, dove albergano talenti del calibro di Reus, Castro, Mor. Pedine in grado di accendere il Borussia, di dare rapidità e qualità alla manovra.

Tuchel cancella l'amara sconfitta del week-end e, ai microfoni della stampa, sposta l'attenzione sull'imminente confronto con il Monaco. La battuta d'arresto in patria non deve contaminare fiducia ed autostima.

Foto: Borussia Dortmund/Twitter

Come detto, la sfida con il Monaco segue la debacle col Bayern. Quattro gol al passivo, il Borussia - in quarta piazza - insegue l'Hoffenheim, per evitare un avvio di stagione in netto anticipo rispetto alle previsioni. Una lunghezza divide, al momento, le due compagini.

Il Borussia approda ai quarti dopo un girone condotto con grande personalità. Prima posizione davanti al Real e accoppiamento morbido agli ottavi con il Benfica. Il match casalingo per infrangere le velleità portoghesi.

Foto: Borussia Dortmund/Twitter

Monaco - Jardim ripropone gli effettivi consueti, fiducia ai suoi uomini. Pesa l'assenza, per squalifica, di Bakayoko, in mediana, quindi, Fabinho affianca Joao Moutinho, con Lemar e Bernardo Silva esterni di propensione offensiva. Falcao fa coppia con Mbappè davanti. A difesa di Subasic, linea a quattro, da destra a sinistra, Touré, Glik, Jemerson e Mendy.

Fuori causa, per la prova d'andata, Sidibé e Boschilla, a disposizione, oltre al secondo portiere De Sanctis, Raggi, Diallo, il gioiellino Dirar, Germain, Cardona e N'Doram.

In conferenza, Jardim e Fabinho confermano le intenzioni del Monaco. La corsa in patria non oscura il cammino europeo, l'obiettivo è onorare entrambe le competizioni al meglio, senza lasciare nulla al caso. Con il Borussia, quindi, un doppio appuntamento per la storia.

Periodo positivo per il Monaco, otto successi nelle ultime nove partite. Nel recente turno di Ligue 1, successo di misura sull'Angers, a segno Falcao. Tre punti da difendere sul PSG. L'unico KO, per altro netto, proprio con i parigini, nella finale della Coppa di Francia.

Cammino lungo, in Coppa, per la squadra transalpina. Dopo l'arrivo nella fase a gironi, sei partite e primo posto nel Gruppo E, l'impresa agli ottavi, nel primo turno ad eliminazione diretta. Al Louis II, Jardim annulla Guardiola, il Monaco mette in scacco il Manchester City.

Foto: AS Monaco/Twitter

Non esiste alcun precedente tra Borussia Dortmund e Monaco a livello europeo. Lo scorso anno, confronto di Champions tra il Monaco e una compagine tedesca, il Bayer Leverkusen. Incrocio nella fase a gironi, pari in Francia, assolo teutonico in Germania.