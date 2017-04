Atletico Madrid - Leicester in diretta, LIVE andata quarti Champions League 2016/17 (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Atletico Madrid - Leicester City, match valido per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2016/17.

E' giunto il momento della verità per Atletico Madrid e Leicester, protagoniste nell'inferno del Vicente Calderon, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I Colchoneros, abituati da diverse stagioni a calcare palcoscenici di questo genere, sono chiamati a sbrigare la pratica Foxes, sfruttando il fattore casalingo per non correre rischi in Inghilterra. Il Leicester di Craig Shakespeare invece, si presenta a questi quarti di finale con un biglietto da visita pressoché nullo. Le Foxes infatti non hanno nessuna esperienza recente in Europa: nel loro bagaglio, solo la fase a gironi - superata brillantemente - e il doppio confronto con il Siviglia, all'altezza degli ottavi di finale.

Ai cancelletti di partenza di questo doppio confronto, l'Atletico Madrid sembra il favorito d'obbligo. A dirlo sono i numeri, le statistiche e confronti diretti. Mentre il Leicester, - nonostante la netta ripresa con l'avvento di Shakespeare - viaggia a centro classifica in Premier, l'Atletico sta attraversano un eccellente momento di forma. I cinque successi consecutivi ottenuti a cavallo tra marzo e aprile, sono stati interrotti solo dal pareggio - prezioso e prestigioso - nel Derby madrileno con il Real. I Colchoneros dunque, non possono che godere dei favori del pronostico, elemento non riscontrato sui dizionari in quel di Leicester. I Campioni d'Inghilterra infatti, sono stati in grado di sovvertire ogni situazione, passando dallo storico titolo dello scorso anno, all'inatteso accesso a questi quarti di finale.

I Colchoneros festeggiano il successo alla BayArena di Leverkusen. Fonte foto: en.as.com

Forte del prezioso pareggio nella stracittadina di sabato, l'Atletico del Cholo sembra stia attraversando il miglior momento della sua stagione. Dopo un periodo di buio - coinciso con l'avvento della stagione rigida - che di fatti ha tagliato fuori i materassai dalla lotta al titolo di Liga, ora, i finalisti perdenti delle annate 2014 e 2016, sono pronti a concentrare tutte le loro forze verso la coppa dalle grandi orecchie. In campionato infatti, l'unico obiettivo possibile, è il terzo posto conteso da un Siviglia in caduta libera. Alla vigilia del match, Simeone, oltre ad aizzare il caldissimo pubblico che infesterà le tribune del Calderon, ci ha tenuto a sottolineare l'incertezza che vige alla vigilia di questo doppio confronto. Il Cholo, si è detto convinto che si tratterà di un match tirato, in cui la vincente non potrà contare su un ampio margine di scarto per il ritorno.

Il pensiero di Cholo - la cui difesa è inossidabile nei match casalinghi ad eliminazione diretta - può trovare conferme nella storia e nelle caratteristiche di squadre come Atletico e Leicester. Entrambe molto attente alla fase difensiva, equilibrate e compatte, le due avversarie potrebbero ritrovarsi dinanzi ad uno specchio: speculari negli atteggiamenti tattici, nello schieramento (4-4-2) e nelle trame d'attacco. Certamente, l'Atletico dispone di maggior qualità ed esperienza, fattori decisivi che acquistano ancora più significato in situazioni di questo genere. Proprio ai suoi calciatori di maggior talento, Simeone chiede di fare la differenza: Grizemann, con la stoccata al Real Madrid, ha confermato di essere in gran forma pronto per azzannare la volpe; allo stesso modo, anche i vari Carrasco, Saul e Koke, anime pensanti del centrocampo rojiblanco, sembrano in grande spolvero. Shakespeare è avvisato.

La gioia irrefrenabile del Leicester, in grado di ribaltare il discorso qualificazione con il Siviglia. Fonte foto: tuttosport.it

E' il secondo capitolo de "La Favola" quello che i tifosi del Leicester stanno vivendo nel corso di questa stagione. Dopo la cavalcata che ha portato un club senza grande storia e risorse economiche al titolo di Premier, ora, le Foxes sono all'assalto del trofeo più ambito al mondo: la coppa dalle grandi orecchie. Superato senza grandi intoppi il group stage, la squadra all'epoca di Ranieri, era andata in contro ad una sconfitta 2-1 proprio in terra spagnola, al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Un 2-1 che bastò per esonerare il manager italiano, ma che al tempo stesso, si rivelò decisivo per il match di ritorno: dinanzi al pubblico di un King Power Stadium mai così focoso, le Foxes furono capaci di ribaltare il risultato, accedendo per la prima volta nella loro storia tra le migliori otto d'Europa.

Alla vigilia di questa sfida, Shakespeare, accompagnato in conferenza stampa da Schmeichel - vista l'assenza pesantissima di Capitan Morgan - ha ribadito il desiderio del Leicester: giocarsi la qualificazione con l'Atletico a viso aperto, senza troppi timori reverenziali: "Sono notti tutte da vivere quando fai questo tipo di lavoro, è ciò per cui vivi. Quando ho passeggiato in questo grande e storico stadio ho avuto i brividi".

L'impresa, non è delle più comode. Shakespeare, sa che in questo tipo di confronti, risulta importantissimo segnare almeno una rete fuori casa. Il gol di Vardy al Pizjuan ad esempio, è risultato poi decisivo per il passaggio del turno col Siviglia. L'Atletico però, detiene un record eccezionale: nelle gare ad eliminazione diretta, i Colchoneros non subiscono reti al Calderon dalla stagione 2013/14. L'ultimo a bucare la rete di Simeone fu Ricardo Kakà nella sua ultima stagione in rossonero.

Uno dei probabili assenti in casa Atletico Madrid è Gameiro. Con Griezmann è pronto Torres. Fonte foto: it.eurosport.com

Il Cholo, sembra non avere alcun dubbio legato all'undici da mandare in campo con il Leicester. Ancora ai box Gameiro - sempre alle prese con un fastidioso problema all'adduttore - Simeone sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici sceso in campo negli ultimi due match di Liga. Nell'ormai consueto 4-4-2 rojiblanco, davanti ad Oblak ci saranno Juanfran e Filipe Luis come esterni bassi, mentre per vie centrali sarà ancora Savic a far coppia con Godin. A centrocampo, Koke potrebbe spostarsi nel mezzo, lasciando a Saul Niguez - impegnato da centrale nelle ultime settimane - l'out mancino del campo. A completare il reparto, l'esperienza di Capitan Gabi e la classe di Carrasco, ancora impiegato come quarto a destra. In avanti, accanto a Griezmann toccherà ancora una volta a Fernando Torres.

ATLETICO MADRID: (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luís; Carrasco, Gabi, Koke, Saúl Ñiguez; Griezmann, Torres. All. D. Simeone.

Nel Leicester mancherà Capitan Morgan, a segno con il Siviglia. Fonte foto: eurosport.com

Si presenta con qualche dubbio di formazione il Leicester di Craig Shakespeare, privo del suo Capitano nonché punto di riferimento difensivo Wes Morgan. Il centrale giamaicano, autore di un preziosissimo gol nella sfida col Siviglia, non sarà in campo a causa di un problema alla schiena che non gli concede pace da qualche settimana. Al posto di Morgan, considerato anche il lungo ko di Wague, toccherà all'oggetto misterioso Benalouane - ex Atalanta - che in Premier League ha trovato pochissimo spazio. A completare il reparto, il solito Huth, Simpson e Fuchs nel ruolo di esterni, con Schmeichel (che eredita i gradi di Capitano) a difesa della porta. A centrocampo, il dubbio riguarda Ndidi, risparmiato nell'ultimo turno di campionato, ma non ancora al meglio della condizione fisica. Shakespeare si è detto ottimista, ma King è già stato allertato nel caso in cui il giovane nigeriano non riesca a scendere in campo. Certi della titolarità Drinkwater, Albrighton e Mahrez, che agirà ancora una volta a centrocampo, forse troppo distante dalla zona pericolosa del campo. In avanti, Ozakazi è ancora preferito all'ariete Slimani. Sarà il giapponese a far coppia col diffidato Vardy.

LEICESTER CITY: (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy. All. C. Shakespeare.

Leicester e Atletico si sono sfidate quattro volte nella loro storia. Il bilancio vede i Colchoneros avanti. Fonte foto: SBAT.com

Sono quattro, i confronti ufficiali che hanno visto l'Atletico Madrid opposto al Leicester. Il palcoscenico è sempre stato quello della Coppa Uefa, dove nel lontano 1961 i Colchoneros ebbero la meglio delle Foxes grazie ad un 2-0 casalingo dopo il pari in Inghilterra. Il confronto più recente invece, risale alla stagione 1997, quando sempre in Coppa Uefa, i madrileni liquidarono la pratica Foxes con due successi: 2-1 al Vicente Calderon, e 0-2 in quel di Leicester.