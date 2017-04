Champions League - Bomba sul pullman del Borussia Dortmund: gara contro il Monaco rinviata a domani

Una notizia shockante scuote il prepartita di Borussia Dortmund - Monaco, incontro valevole per i quarti di finale di Champions League. Una bomba carta, lanciata contro il pullman dei padroni di casa, sarebbe stata innescata in prossimità del Signal Iduna Park, facendo esplodere le sospensioni del bus della squadra e ferendo Marc Bartra, difensore della squadra di Tuchel.

Il giocatore sarebbe stato trasportato in ospedale ed è in buone condizioni, mentre la squadra è riuscita ad arrivare all'impianto, dove attualmente sembra tutto tranquillo. La notizia è stata data pochi minuti fa dal profilo Twitter della società tedesca, che in collaborazione con la Polizia e con la UEFA, hanno deciso per il rinvio della contesa a domani pomeriggio, ore 18.45 di Dortmund. I tifosi verranno fatti uscire con cautela tra una mezz'ora.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.