Juve, Dybala nel post gara a Premium: "Contenti del risultato, importante non prendere gol"

Paulo Dybala, il mattatore della serata di Torino

Una vittoria, un segnale: è quello che l'Europa si aspettava dalla Juventus ed è quello che il vecchio continente ha avuto. La bella e convincente vittoria dei bianconeri sul Barcellona li proietta tra i grandi d'Europa, facendo a capire tutti che il gap è definitivamente colmato. Un magnifico Dybala e una grande organizzazione del collettivo hanno intrappolato il Barça nella rete bianconera ed è proprio la Joya a parlare sul campo dello Stadium.

"Abbiamo una grandissima partita approfittando delle opportunità che abbiamo avuto, è un risultato positivo per andare a Barcellona.

Sei contento? Sono felicisimmo, perchè da bambino volevo vivere questi momenti e ci sono riuscito. Sono contento perchè volevo aiutare la mia squadra e ce l'ho fatta. Siamo in un buon momento, la fiducia è quella giusta per raggiungere gli obiettivi che abbiamo", ha dichiarato Dybala ai microfoni di Premium.

La chiusura d'intervista è dedicata al ritorno al Camp Nou: "Soddisfatto del risultato? Sì, dovevamo fare un risultato positivo vincendo senza prendere gol. Là è dura, ma anche noi siamo una grande squadra. Difendiamo in undici giocatori e quelli in panchina hanno ancora più voglia di quelli in campo", ha concluso la Joya bianconera.