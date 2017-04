Bayern Monaco-Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bayern Monaco-Real Madrid, match valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rizzoli.

Diretta Bayern Monaco-Real Madrid

QUI BAYERN MONACO

Il cammino dei bavaresi nella stagione è stato ottimo sinora. In Bundesliga, dopo qualche problema ad inizio stagione, il divario dei detentori rispetto alle inseguitrici si è allargato fino a diventare di 10 punti. Nell'ultima giornata, i rossi hanno anche vinto il Der Klassiken per 4-1, mostrandosi in ottima salute.

In Europa, invece, qualche problema in più nella fase a gironi: passaggio del turno soltanto da secondi, dietro all'Atlético Madrid, con una clamorosa sconfitta esterna contro il Rostov. Poi nella fase ad eliminazione diretta, vincendo sia all'andata che al ritorno per 5-1, è stato fatto fuori in grande spolvero l'Arsenal.

L'unico indisponibile per la partita di questa sera per i tedeschi è Hummels, alle prese con un problema fisico. Nessuno squalificato; recuperato a pieno titolo invece Manuel Neuer, che giocherà dal 1', esattamente come Lewandowski, le cui condizioni fisiche sembrano buone.

Ancelotti difficilmente si discosterà dal suo 4-2-3-1. Davanti all'annunciato portierone tedesco, ci sarà la retroguardia composta da Lahm, Javi Martinez, Boateng e Alaba. Vidal - in conferenza stampa insieme al tecnico ieri - e Xabi Alonso in mediana. Dietro all'unica punta, Lewandowski, ci sono Robben, Thiago Alcantara e Ribery.

QUI REAL MADRID

La stagione dei galacticos è stata tutto sommato tranquilla. Gli spagnoli sono primi in Liga nonostante abbiano pareggiato l'ultimo match con l'Atlético Madrid e hanno pure un buon margine di 3 punti sul secondo posto, considerando anche che devono recuperare una partita di campionato.

In Champions League anche i blancos hanno passato il turno soltanto come secondi nel proprio girone. Il sorteggio è stato comunque non terrificante; agli ottavi, gli iberici se la sono dovuta vedere col Napoli, liquidato da un doppio 3-1 (qui trovate la sintesi della gara di ritorno, al San Paolo).

Problemi là in mezzo per Zidane, che dovrà fare a meno di Pepe e Varane. Il portoghese, nella sfida di sabato scorso, si è scontrato con Toni Kroos e si è fratturato due costole; il tedesco non ha fortunatamente riportato danni, e ha anzi parlato in conferenza stampa.

Il tecnico ex calciatore della Juventus dovrebbe confermare il proprio 4-3-3. In porta spazio a Navas. I terzini sono Carvajal e Marcelo, in mezzo Sergio Ramos fa coppia con Nacho Fernandez. In cabina di regia c'è Casemiro supportato da Kroos e Modric. Attacco formato da Bale - sul quale ci si interroga - Benzema e Cristiano Ronaldo.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Le Merengues nell'Allianz accesa di rosso fuoco hanno perso 9 volte su 11 nei confronti in Champions League. In totale, sono state disputate 23 partite in questa competizione fra questi club: è record. Nelle fasi ad eliminazione diretta, la situazione è in equilibrio: 5 passaggi del turno a testa negli scontri.