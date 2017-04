Uefa Champions League - Si recupera Borussia Dortmund - Monaco: le formazioni ufficiali

Poco meno di ventiquattrore dopo l'orario inizialmente stabilito per l'inizio della sfida tornano al Signal Iduna Park Borussia Dortmund e Monaco, pronte per dare vita al match che si sarebbe dovuto giocare ieri sera - rinviato a causa delle esplosioni che hanno coinvolto il bus della squadra tedesca - alle 20.45 nel catino di Dortmund. I padroni di casa proveranno a dimenticare - per quanto difficile o impossibile sia - quanto accaduto, mentre i francesi avranno da archiviare il ritardo e restare concentrati sul piano tattico da seguire in gara senza farsi coinvolgere da un'atmosfera che sarà al di là di tutto, surreale.

Ad un'ora dall'inizio della sfida i due allenatori, Thomas Tuchel e Leonardo Jardim, hanno ufficializzato gli undici che daranno il via alla sfida, andiamo a scoprire assieme i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto.

Tuchel dovrebbe confermare la linea a tre di difesa con Ginter e Sokratis ai lati di Bender, mentre Piszczek e Schmelzer agiranno sulle fasce laterali, con compiti di spinta e di copertura. Guerreiro e Weigl in mezzo al campo, mentre Dembélé e Kagawa alle spalle di Aubameyang.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Ginter, Bender, Sokratis; Piszczek, Weigl, Guerreiro, Schmelzer; Dembélé, Kagawa; Aubameyang. All: Tuchel.

La ricognizione dei giocatori del Borussia Dortmund sul manto erboso - Foto BVB Twitter

Conferma il solito 4-4-2 invece Jardim, che con Falcao di punta schiera Mbappé, dopo la panchina di sabato. Lemar e Bernardo Silva in mediana ai lati di Fabinho e Moutinho, mentre Glik e Jemerson guideranno la retroguardia dal centro con Toure e Raggi terzini. In porta Subasic.

Monaco (4-3-3): Subasic; Toure, Glik, Jemerson, Raggi; Bernardo Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar;Mpabbe, Falcao.