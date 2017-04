Uefa Champions League - Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Leicester

Tutto pronto al Vicente Calderon di Madrid per il quarto di finale di Champions League che vedrà impegnati i padroni di casa dell'Atletico contro il sorprendente Leicester di Shakespeare, reduce da un periodo di forma a dir poco esaltante. Dopo aver eliminato il Siviglia, la squadra inglese campione di Premier in carica è riuscita ad uscire anche dalla zona salvezza, potendo concentrarsi in tutto e per tutto per la sfida di stasera. Nell'altra metà campo, però, i colchoneros di Simeone hanno tutta l'intenzione di provare ad archiviare quanto prima la pratica e mettere, se possibile, in ghiaccio già da stasera il discorso qualificazione, provando a sfruttare l'entusiasmo ed il calore del catino di casa.

Ad un'ora circa dall'inizio della sfida, sia il Cholo che Shakespeare hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a guardarle!

Simeone sceglie ancora Torres accanto a Griezmann di punta, con Ferreira Carrasco e Saul sulle corsie laterali ai lati di Gabi e Koke, duo di centrocampo. Davanti al solito Oblak, linea a quattro formata da Juanfran e Filipe Luis terzini, mentre Savic accompagnerà Godin in mezzo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís; Ferreira Carrasco, Gabi, Koke, Saúl; F. Torres, Griezmann

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Vardy, Okazaki. All: Shakespeare.