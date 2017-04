Champions League - Ronaldo rimonta il Bayern: 1-2 all'Allianz Arena

Sorride il Real Madrid nella notte di Monaco. All'Allianz Arena gli uomini di Zidane vincono in rimonta per 2-1 sul Bayern Monaco e vedono le semifinali molto vicine. Disperazione e delusione per il Bayern, che passa in vantaggio con Vidal che successivamente, però, sbaglia un rigore nel finale di primo tempo, calciandolo in curva. E' la sliding-door della partita, perché nella ripresa si scatena Ronaldo che, 660 minuti dopo, torna a segnare e lo fa per ben due volte nonostante i miracoli precedenti di Neuer. Il Real, ora, è a un passo dalle semifinali mentre Ancelotti spera di ritrovare Lewandowski per tentare l'impresa al Bernabeu.

Per quanto riguarda le formazioni, due defezioni importanti per Ancelotti che deve fare a meno di Lewandowski ed Hummels, nel suo 4-2-3-1 Ribery, Thiago Alcantara e Robben dietro a Muller. Il Real si presenta con il solito 4-3-3, con Nacho affianco a Sergio Ramos, mentre davanti spazio alla BBC.

Inizio di gara molto intenso con il Bayern Monaco che prova a fare la partita, ma la prima occasione clamorosa la crea il Real Madrid al 18' con Kroos, che mette in mezzo per Benzema abile a schiacciare di testa, ma la sfera si infrange contro l'incrocio e poi cade sulle mani di Neuer. La risposta del Bayern arriva al 25' ed è letale, perché su un calcio d'angolo Nacho si perde Vidal che di testa castiga Navas per il vantaggio bavarese: 1-0. Dopo il gol, la squadra di Ancelotti, alza il numero dei giri e al 40' va ad un passo dal raddoppio: Robben disorienta Kroos, mette al centro per l'accorrente Vidal, che di testa spedisce alto.

La risposta delle Merengues arriva sul capovolgimento di fronte, con Ronaldo che si stacca bene dalla marcatura di Martinez e calcia dai 20 metri, ma Neuer devia in angolo. Nel finale succede di tutto, perché al 45' Ribery sterza tre volte al limite e calcia, Carvajal respinge con la spalla, ma per l'addizionale Damato è calcio di rigore tra le vibranti proteste madrilene. Dal dischetto va Vidal che calcia in curva. Sul capovolgimento di fronte Bale va a giro col sinistro, ma Neuer riesce a bloccare.

Vidal batte Navas per l'1-0

Inizio di ripresa shock per il Bayern perché al 47' il Real pareggia: Carvajal corre sulla destra e mette un cross al bacio per Ronaldo che si coordina benissimo e col destro batte Neuer: 1-1. La squadra di Ancelotti accusa palesemente il colpo e al 55' i Blancos vanno ad un passo dal gol del vantaggio con Modric che pennella un cross al bacio per Bale che va di testa a botta sicura, ma Neuer con un miracolo salva i suoi. I tedeschi però non riescono ad entrare in partita e al 61' rimangono in dieci con Javi Martinez che si becca due gialli nel giro di cinque minuti. Ancelotti è quindi costretto a cambiare inserendo Douglas Costa e Bernat per Xabi Alonso e Ribery, ma è il Madrid che sfiora ancora il vantaggio con Benzema che, servito bene da Carvajal, calcia a botta sicura, trovando ancora una volta Neuer sulla propria strada.

Poco dopo ancora gigantesca occasione del Real con Ronaldo che calcia a colpo sicuro dalla linea del dischetto del rigore ma ancora Neuer, con una mano, dice di no. La terza occasione è quella giusta: al 77' Marcelo mette in mezzo per Ronaldo che anticipa il diretto marcatore e con una zampata da vero attaccante mette dentro arrivando a quota 100 nelle competizioni europee: 1-2. Il Real rischia di esondare nell'area del Bayern e all'81' sfiora il tris con Marcelo che va d'esterno dall'interno dell'area, palla fuori di nulla. Nel finale il Real prova a cercare anche il terzo gol che non arriva, ma la squadra di Zidane può essere contenta cosi mentre ad Ancelotti servirà un'impresa al Bernabeu.